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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir an önce ateşkes sağlanmalı

İstanbul'daki Rusya Ukrayna görüşmesinin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz. Türkiye'ye duyulan güvenin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbuldaki Rusya Ukrayna görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

İstanbul'daki Rusya Ukrayna görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz. Türkiye'ye duyulan güvenin bilincindeyiz.

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