Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir an önce ateşkes sağlanmalı

Devlet Bahçeli: 2023'te hepsi nal toplayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak daha hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır' şeklinde konuştu.