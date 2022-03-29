Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir an önce ateşkes sağlanmalı

İstanbul'daki Rusya Ukrayna görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.
#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dolmabahçe'de, Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası açıklama yapıyor.
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#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dolmabahçe'de, Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası açıklama yapıyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz. Türkiye'ye duyulan güvenin bilincindeyiz.
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