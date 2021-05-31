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İSTANBUL

İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler

Harbiye’de yasağa rağmen gece yarısı bir restoranda doğum günü partisi düzenleyen gruba polis ekipleri baskın düzenledi. Doğum günü partisi ve baskın anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekilere toplamda 55 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
Doğum günü partisi düzenleyen gruba polis ekipleri baskın düzenledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye’de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

İHA

Salgını unutup doğum günü partisi verdiler

İhbarı değerlendiren ekipler, restoranda çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.

İHA

Pasta kesilip doğum günü partisinin de düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, bunun üzerine partiyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 55 bin 504 lira idari ceza uyguladı. İşlemlerin ardından boşaltılırken, doğum günü partisi ve polis baskını ise kameralara yansıdı.

İHA

İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Boğaz manzaralı otelde basıldılar
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti.
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Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Cihangir’de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıklarını ihbarını aldı.
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Boğaz manzaralı kafede basıldılar <br> <br> İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.
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Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari işlem uyguladı.
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Sigara ve nargilenin de kullanıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.
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İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler Boğaz manzaralı otelde basıldılar
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İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler Boğaz manzaralı otelde basıldılar
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İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Boğaz manzaralı otelde basıldılar
Cihangir'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yasağa rağmen kafeterya olarak faaliyet gösteren bir otelin teras katına Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Maske bile takmayan kişilerin nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, işletme sahibine ve içeridekilere idari para cezası uygulandı.

Pandemi öncesi halini aratmadı: Taksim’de
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Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatilde sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca kalabalık önceki günlere oranla bir kat daha arttı.
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Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de mega kent İstanbul’un merkezi İstiklal Caddesiydi. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede iğne atsan yere düşmez dedirten bir kalabalık vardı. İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmadı.
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Pandemi öncesi halini aratmadı: Taksim’de "iğne atsan yere düşmez" dedirten kalabalık
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini hatırlattı.

Tam kapanmada 'pes' dedirten hıdırellez eğlencesi: Kuralları hiçe saydılar
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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti.
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Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi.
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Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
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Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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Tam kapanmada 'pes' dedirten hıdırellez eğlencesi: Kuralları hiçe saydılar
Her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması nedeniyle buruk karşılandı. Ancak Bursa'da virüse aldırış etmeyen roman vatandaşların hıdırellez eğlencesi, pes dedirtti. onlarca kişi maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak ateşin üstünden atlayıp, göbek attı.


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