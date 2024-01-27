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İşte CHP’deki tehdidin perde arkası: Özel evinden aldırmış

CHP’de Adana Milletvekili Orhan Sümer’in TBMM İdare Amirliği adaylığından çekilmesiyle sonuçlanan tehdidin detayları ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre Özgür Özel, Sümer’i CHP Genel Merkezi’ne çağırdı. Sümer daveti reddedince evine gönderilen bir araçla Genel Merkez’e götürüldü. Sümer’in tokalaşmak için uzattığı eli havada bırakan Özel, “Adaylıktan çekilmezsen siyasi hayatın tehlikeye girer” diyerek tehdit etti.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:22 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Adana Milletvekili Orhan Sümer'in CHP TBMM İdare Amirliği adaylığından el çektirilmesi olayının perde arkası aydınlanmaya başladı. CHP'de idare amirliği seçiminden tehdit edilerek çekilmeye zorlanan Sümer'in Genel Başkan Özgür Özel ile görüştüğü geceye ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Sümer'in kendi rızasıyla Özel ile görüşmeye gittiği iddia edilmişti. Ancak Yeni Şafak'ın CHP kaynaklarından edindiği bilgiler, durumun çok farklı olduğunu gösterdi.


BEN SENİN ELİNİ ALMAM!

Orhan Sümer

CHP kaynakları, Sümer'in CHP Genel Merkezi'ne bizzat Özel tarafından çağrılmasına karşın genel başkanın ayağına kadar gitmek istemediğini bildirdi. Bunun üzerine evine gönderilen özel bir araçla genel merkeze götürüldüğü öğrenildi. Kaynakların aktarımına göre, Genel Başkan Özgür Özel'in odasına girdiğinde elini uzatan Sümer'in eli havada kaldı. Özel, Sümer'e "Ben senin elini almam" diyerek, tepki gösterdi. Sümer'e adaylıktan çekilmemesi halinde siyasi hayatının tehlikeye gireceğini de açıkça ifade eden Özel'in bu sözlerine sinirlenen Sümer, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Genel Merkez’i terk eden Sümer, "Ben adaylıktan 3 aydır çekilmedim, şimdi mi çekileceğim" dedi.


BİZİ RİSKE ATMAYIN

Bu gelişme üzerine Özel'in Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı arayarak, Sümer'i adaylıktan çekilmeye zorlamasını istediği öğrenildi. Özel'in, Karalar'a, "Eğer Sümer, bu talebi reddederse, Vahap Seçer'i de sizin de adaylığınızı geri çekeriz" diyerek, uyardı. Bunun üzerine Sümer'i arayan Karalar’ın, "Adaylıktan çekilmezsen biz adaylıktan çekecekler, bizi riske atmayın" dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Sümer’in çekilmesinin ardından bu sefer yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan İdare Amirliği’ne aday olmuş ve 55’e karşı 67 oyla kazanmıştı.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
#Orhan Sümer
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