Gündem İstifa eden Çelebi "Sarayın Adamı" söylemi sonrası CHPye yüklendi
POLİTİKA

İstifa eden Çelebi "Sarayın Adamı" söylemi sonrası CHP'ye yüklendi

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifası sonrası kendisine yönelik "Sarayın Adamı" söylemine tepki gösterdi. "24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin kurduğu seçim sisteminin çökmesi de mi operasyondu?" diye soran Çelebi, "Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM Basın Odası'nda düzenlendikleri toplantıyla parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.

  • Çelebi, istifasını açıklarken "Hem 'PKK terör örgütüdür' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz" sözlerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından kendisine yönelik “Sarayın Adamı” söyleminde bulunulmaya başlaması üzerine, Çelebi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Geçin bu işleri"

"Bize 'Sarayın Adamı' diyenlere açıkça soruyorum!" diyen Çelebi, "24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri" şeklinde konuştu.

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CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi.
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