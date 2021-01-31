İstifa eden Çelebi "Sarayın Adamı" söylemi sonrası CHP'ye yüklendi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM Basın Odası'nda düzenlendikleri toplantıyla parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.

Çelebi, istifasını açıklarken "Hem 'PKK terör örgütüdür' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz" sözlerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından kendisine yönelik “Sarayın Adamı” söyleminde bulunulmaya başlaması üzerine, Çelebi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Geçin bu işleri"

"Bize 'Sarayın Adamı' diyenlere açıkça soruyorum!" diyen Çelebi, "24 Haziran 2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sayın Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri" şeklinde konuştu.

Bize “Sarayın Adamı” diyenlere açıkça soruyorum!



24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce’ye bunu neden yaptınız?



O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri... REKLAM January 31, 2021

GÜNDEM CHP'den milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy istifa etti

GÜNDEM CHP'de ortalık karıştı: İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler