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İstifayı eski hesaplar getirdi

İstifayı eski hesaplar getirdi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cemil Tugay.
Cemil Tugay.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası, mutlak butlan kararının ardından ana muhalefette yaşanan ilk büyük kopuş olarak kayıtlara geçti. İstifanın arkasında Genel Merkez ile yaşanan görüş ayrılıkları kadar İzmir örgütlerinde uzun süredir devam eden güç mücadelesinin de bulunduğu iddia edildi.

Krizin fitilini ise CHP yönetiminin İzmir İl Başkanlığı'na eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü ataması ateşledi. Edinilen bilgilere göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de Tugay'ın istifasını tasvip etmediği ve kararın geri alınması için çeşitli girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Ancak Tugay'ın istifasının ardından da Özgür Özel'in yeni parti kurma hesaplarının da yattığı Özel'in istifaya bililinçli olarak 'hayır' dediği de iddia edildi.

REKABET ESKİDEN KALMA

Öte yandan kulislerde konuşulanlara göre Tugay ile Gümrükçü arasındaki siyasi gerilim yeni değil. Gümrükçü'nün Çiğli Belediye Başkanı, Tugay'ın ise Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde iki isim arasındaki rekabet İzmir siyasetinin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu. Parti kaynakları, İzmir İl Başkanlığı'ndaki değişikliğin ardından yaşanan sürecin Tugay'ın istifa kararını hızlandırdığını ve CHP'de yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.




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