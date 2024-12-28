İstiklal Şairi dualarla anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anma programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Mehmet Akif Ersoy'un mezarına karanfil bırakıldı. İstanbul Valisi Davut Gül anma programına katılanlar ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.





İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDULAR

7. sınıfa giden 12 yaşındaki Buğra Ersoy, "İstiklal Marşı’mızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyorum. Allah mekanını cennet etsin, ruhu şad olsun. Yerinde rahat yatsın" dedi. Buse Naz Sur ise, Ersoy'un mezarına karanfil bıraktıktan sonra, "Çok gurur duyuyorum buraya geldiğim için. Mehmet Akif Ersoy’u çok seviyorum buraya geldiğim için çok mutluyum ifadelerini kullandı. Anma programına katılan öğrenciler daha sonra İstiklal Marşı'ndan bir bölümü hep beraber okudu.





KAHİRE’DE DE UNUTULMADI

Mehmet Akif Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire’de anıldı. Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen anma programına, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, bazı akademisyenler, medya temsilcileri ve YEE öğrencileri katıldı. Programda, Ersoy'un Mısır'da yaşadığı yıllara ait arşiv belgeleri de sergilendi. Etkinlik kapsamında Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, önemli eserleri, Mısır’daki yaşamı ve Kahire'de yazdığı şiirler üzerine panel düzenlendi.





Doğruluk ve cesaret timsaliydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedileştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat'ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. 63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir." İNANDIĞI GİBİ YAŞADI Ersoy'un inandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmediğini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif'te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur. Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikri cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir. Ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyorum."





Bağımsızlık mücadelesine yön verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. İstiklal Marşı şairi, büyük dava ve fikir insanı Mehmet Akif Ersoy'u, vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Kurtulmuş, "Akif, milletimizin bağımsızlık mücadelesine eylemleriyle yön vermiş, eserleriyle milli ruhu ve iman gücünü ölümsüzleştirmiştir. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duası, istiklal ve hürriyetimize sahip çıkma azmimizin veciz bir ifadesidir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



