Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
'Kardeşim Üşümesin Diye' yola çıkan üniversiteliler Bitlisli çocukları sevindirdi

'Kardeşim Üşümesin Diye' yola çıkan üniversiteliler Bitlisli çocukları sevindirdi

23:3225/12/2024, Çarşamba
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kocaeli Üniversitesi'nden bir grup genç, başlattıkları insani yardım kampanyası ile Bitlis'te 189 öğrenciye mont ve bot götürdü.
Kocaeli Üniversitesi'nden bir grup genç, başlattıkları insani yardım kampanyası ile Bitlis'te 189 öğrenciye mont ve bot götürdü.

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi bir grup genç, aldıkları insani yardım eğitimi sonrası ilk projelerini gerçekleştirdi. 'Kardeşim Üşümesin Diye' sloganıyla hazırladıkları projeyle yola çıkan gençler, Bitlis’in Hizan ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulu ile Altınoluk - Gökçimen Ortaokulu’nu ziyaret etti. Hayırlı İşler Derneği’nin destekleriyle 189 öğrenciye mont ve bot götüren yaklaşık 15 öğrenci, çocuklarla oyunlar oynadı, onları tek tek giydirdi.

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi bir grup genç, 'Kardeşim Üşümesin Diye' başlığıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında Bitlis'te 189 öğrenciye insani yardım götürdü.

Yönetmen ve İnsani Yardım Koordinatörü Tülay Gökçimen'den insani yardım eğitimi alan üniversiteden yaklaşık 15 öğrenci, 'Kardeşim Üşümesin Diye' sloganıyla proje hayata geçirdi.


YouTube
'Kardeşim Üşümesin Diye' yola çıkan üniversiteliler Bitlisli çocukları sevindirdi
Gündem / Kocaeli
25 Aralık, Çarşamba

Gençler, başlattıkları bu ilk proje ile Bitlis’in Hizan ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulu ile Altınoluk - Gökçimen Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Gençler, proje kapsamında Hayırlı İşler Derneği’nin de desteğiyle 189 öğrenciye mont ve bot götürdü.

Yaklaşık 15 öğrenci, çocuklarla oyunlar oynayıp onları tek tek giydirdi.

Hayırlı İşler Derneği’nin özel hediyesi olan Dubai Çikolatası’nı da hayatlarında ilk kez tadan öğrenciler tatlı anlar yaşadı.

#Kardeşim Üşümesin Diye
#Kocaeli Üniversitesi
#İnsani Yardım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Enbiya Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Yazılışı, Meali ve Fazileti