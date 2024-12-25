'Kardeşim Üşümesin Diye' yola çıkan üniversiteliler Bitlisli çocukları sevindirdi

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi bir grup genç, 'Kardeşim Üşümesin Diye' başlığıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında Bitlis'te 189 öğrenciye insani yardım götürdü.

Yönetmen ve İnsani Yardım Koordinatörü Tülay Gökçimen'den insani yardım eğitimi alan üniversiteden yaklaşık 15 öğrenci, 'Kardeşim Üşümesin Diye' sloganıyla proje hayata geçirdi.

Gençler, başlattıkları bu ilk proje ile Bitlis’in Hizan ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulu ile Altınoluk - Gökçimen Ortaokulu’nu ziyaret etti.