'Kardeşim Üşümesin Diye' yola çıkan üniversiteliler Bitlisli çocukları sevindirdi

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi bir grup genç, aldıkları insani yardım eğitimi sonrası ilk projelerini gerçekleştirdi. 'Kardeşim Üşümesin Diye' sloganıyla hazırladıkları projeyle yola çıkan gençler, Bitlis’in Hizan ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulu ile Altınoluk - Gökçimen Ortaokulu’nu ziyaret etti. Hayırlı İşler Derneği’nin destekleriyle 189 öğrenciye mont ve bot götüren yaklaşık 15 öğrenci, çocuklarla oyunlar oynadı, onları tek tek giydirdi.
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi bir grup genç, 'Kardeşim Üşümesin Diye' başlığıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında Bitlis'te 189 öğrenciye insani yardım götürdü.
Yönetmen ve İnsani Yardım Koordinatörü Tülay Gökçimen'den insani yardım eğitimi alan üniversiteden yaklaşık 15 öğrenci, 'Kardeşim Üşümesin Diye' sloganıyla proje hayata geçirdi.
Gençler, başlattıkları bu ilk proje ile Bitlis’in Hizan ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulu ile Altınoluk - Gökçimen Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Gençler, proje kapsamında Hayırlı İşler Derneği’nin de desteğiyle 189 öğrenciye mont ve bot götürdü.
Yaklaşık 15 öğrenci, çocuklarla oyunlar oynayıp onları tek tek giydirdi.
Hayırlı İşler Derneği’nin özel hediyesi olan Dubai Çikolatası’nı da hayatlarında ilk kez tadan öğrenciler tatlı anlar yaşadı.