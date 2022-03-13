​İstikrar ve huzura adım atıyoruz: Ermenistan ile üst düzey temas

Antalya Diplomasi Forumu, dün “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” teması altında konuk dışişleri bakanları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen panellerle devam etti. ADF’de gözlerin yöneldiği buluşma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mizoryan arasındaki temas oldu. Bakanlar uzun bir süreden sonra ilk kez buluştu. Türkiye’nin normalleşme kapsamında atadığı özel temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç’ın da hazır bulunduğu görüşme ardından iki bakan basın mensuplarına olumlu mesajlar verdi.

İSTİKRAR İÇİN DEVAM EDECEĞİZ

Görüşmeyle ilgili “Son derece verimli bir görüşme olduğunu, yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim” değerlendirmesini yapan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın karşılıklı pozitif mesajları ardından atanan özel temsilcilerin iki kez görüştüğünü anımsattı. “Bugün biz de bunların üzerinden geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya’da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz” diye konuşan Çavuşoğlu, “Bölgedeki istikrar ve barış herkesin yararına. Bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı Ararat beyle de mutabık kaldık” diye konuştu.

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BARIŞ İÇİN KARARLIYIZ

Çavuşoğlu’na daveti için teşekkür eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise, “Bu daveti pozitif olarak kabul ettik. Aynı şekilde bizim de gelmemize pozitif olarak bakmak lazım. Biz de tekrar ikili ilişkileri normalleştirmek için sürece koşulsuz olarak devam edeceğiz. İki temsilci de bu doğrultuda çaba gösteriyor ve çalışıyor. Biz de çok iyi görüyoruz. İki taraf da bu doğrultuda çabalar gösteriyor. Ermenistan tarafından bu kararımız var. Bizim, bölgemizde sulh ve barış için çaba gösterme kararımız var” değerlendirmesinde bulundu.

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AZERBAYCAN GÖRÜŞMEYE HAZIR

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını Üçlü toplantıda buluşturduğu zirvenin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ADF marjında bir temas sağlanmasına da planlıyordu. Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, iki ülke dışişleri bakanlarının ADF marjında görüşüp görüşemeyeceğine ilişkin sorular üzerine, “Türkiye’nin böyle bir fikri var. Biz bunu destekliyoruz. Ermenistan da buna hazır olursa Azerbaycan böyle bir görüşmeye istenilen formatta, istenilen çerçevede her zaman hazırdır” dedi.

Emirhan Muttaki

Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz

Bakan Çavuşoğlu’nun dün bir diğer önemli konuğu Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki oldu. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Muttaki, “Mesajımızı dünyaya vermek için Antalya Diplomasi Formu’ndayız. Türkiye Dışişleri Bakanı ile havalimanı ile ilgili güzel görüşmeler yaptık. Çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca dünyaya, koşulların Afganistan’a katılmaya elverişli olduğu mesajını verdik” dedi.