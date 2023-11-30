İstismarcı profesöre 943 yıl istendi

Kliniğine gelen çocuklara ilaç vererek “ailelerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğu” yönünde beyan vermeye zorladığı gerekçesiyle tutuklanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve çalışanları hakkında iddianame hazırlandı. Kullandığı yöntem ve ilaçlarla çocukları Dissosyatif Kimlik Bozukluğu tanısı koyan Zoroğlu hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Buna göre, 7 ila 18 yaş arasındaki 21 çocuğa ketamin adlı sanrı yaratan maddenin verildiği vurgulandı.

ÇOCUKLARA EV PLANI

Telefon yazışmalarının yer aldığı iddianamede, kliniğin üst katındaki bir dairenin çocukların kalması için hazırlandığı ifade edildi. Çocukları bir psikolog nezarerinde bu daireye yerleştirmeyi planlayan Zoroğlu, çocuklara ara ara dini sohbetler vermeyi de planlamış. Söz konusu evin güvenliğini ise FETÖ’den ihraç bir kadın polisin sağlayacağı tespit edildi. Evin ismini bacıhane olarak belirleyen Zoroğlu’nun tuzağına düşürdüğü çocukların ailelerinden şantaj yoluyla temin edeceği paraları da kullanmayı planladığı belirtildi. Zoroğlu, yurt dışındaki temel bağlantının firari durumdaki FETÖ şüphelisi ablası olduğunu da inkâr etti.

BİRER BAĞIMLIYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Çocuklara seanslarda verilen ilacın mide bulantısı, kusma gibi belirtilerin ardından etki ettiği aktarılan iddianamede, mağdur çocukların bu yolla birer bağımlıya dönüştürüldüğü ifade edildi. İddianameye göre, kliniğe terapi yerine, iğne olmak için gidenler bile vardı. Ketamine bağımlı olan çocuk hastaların, ilaç şişesini gizlice alarak kontrolsüzce kullandıkları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Zoroğlu’nun, kendini Şişli Etfal Hastanesi’nde çalışıyormuş gibi göstererek, kendi aile üyelerinin üzerine çok sayıda yeşil reçeteli ilaç yazdığı da vurgulandı.

KLİNİK VE ADRESLERDE KETAMİN BULUNDU

İddianamede Adli Tıp Kurumu’nun bilimsel tespitlerine de yer verildi. 5’inci İhtisas Dairesi analizine göre, ağrı kesici anestezik bir madde olan Ketamin’in, suistimal edildiğinin belirlenmesi halinde Prof. Zoroğlu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında yargılanabilir.

İlaç belirtileri artırır

Öte yandan iddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, ketaminin çocuk ve ergenlerde ruhsal hastalıklarda kullanım ruhsatının olmadığı belirtilerek, maddenin Çoklu Kişilik Bozukluğu tedavisinde ise çocuk ve ergenlerde kullanım ruhsatının bulunmadığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu maddenin çoklu kişilik bozukluğu tanısı konmuş kişilerde uygulanması, hastalığın doğası gereği belirtileri artırıyor.

Duygusal istismar var!

Bilirkişi Heyet Raporu’nda Prof. Zoroğlu’nun mağdur çocuklara yönelttiği kapalı uçlu sorulara işaret edilerek, hasta mahremiyetini ihlal edici uygulamalar, ebeveynlere düşmanca ifadeler, intihar girişimine yönlendirmelerin ahlaki ve etik ilkere aykırı olduğu vurgulandı. Zoroğlu’nun tüm bu eylemlerinin çocuğun duygusal istismarı olduğu kaydedildi. İddianamede savcılık, ketamin maddesinin çoklu kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılmasının aksine, bu hastalığa yol açabilecek bir madde olduğuna vurgu yaptı.

8 ayrı suçtan dava açıldı

Bakırköy Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu Psikiyatrisi Zoroğlu, yine tutuklu olan yardımcısı Dr. Ahmet Aktaş, Asistan Dr. Zeynep Akgü, Süleyman Salih Zoroğlu’nun eşi diş hekimi Özgül Zoroğlu, klinik sekreteri İnci Arslan ve kamuda görev yapan Hüsna Ağca şüpheli olarak yer aldı.











