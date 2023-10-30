İsveç 70 sözleşme sırası bekleyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu’na havale edildi. Edinilen bilgilere göre, protokolün Meclis’e gönderilmesinin zamanlaması sürpriz değil. Türkiye’nin, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara karşı çıkarken diğer taraftan ise NATO’ya girmek isteyen ülkeye karşı uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğine vurgu yapmak istediği belirtiliyor.

KASIM SONUNDA SIRA GELİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanan protokol esas komisyon olan Dışişleri, tali komisyon olan Milli Savunma Komisyonu’na sevk edildi. Dışişleri Komisyonu’nda 70’e yakın uluslararası sözleşmenin olduğu, İsveç protokolünün kasım ayının sonuna doğru gündeme alınacağı öğrenildi. Söz konusu süreç içerisinde İsveç de Meclis tarafından mercek altına alınacak. İsveç’in Türkiye’ye verdiği sözlerin ne kadarını tutup tutmadığı bir rapor haline getirilecek. Bu kapsamda, özellikle Kanada’nın ve ABD’nin silah ambargolarını kaldırması ve F16’larla ilgili yürütülen sürecin nasıl ilerlediği de Meclis tarafından takip edilecek.

MÜZAKEREYE BAĞLI

İsveç ile yürütülen müzakereler kasım ve aralık aylarında yapılması planlanan NATO toplantılarının da gündemini belirleyecek. İsveç ile yürütülen müzakerelerde sonuç alınması durumunda İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin katılım protokolünün kanun teklifinin yerel seçim öncesi, alınmaz ise yerel seçim sonrasında Genel Kurul’a getirileceği belirtildi.

PARTİLER NE DİYECEK?

Protokolün Genel Kurul’a gelmesi halinde partilerin izleyeceği tutum da merak konusu. AK Parti milletvekillerinin tutumunun İsveç’le yürütülecek müzakerelere bağlı olduğu ifade ediliyor. Kulislerde, MHP’nin Cumhur İttifakı’na ters bir şekilde hareket etmeyeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. CHP yönetiminin protokol için ‘Evet’ yönünde oy kullanacağı belirtilirken, İYİ Parti ise ‘genel görüşme’ talep etmeyi planlıyor.











