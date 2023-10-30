|
Gündem

İsveç 70 sözleşme sırası bekleyecek

İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin protokol TBMM Dışişleri Komisyonu’nda bekliyor. Ancak komisyonda 70’e yakın uluslararası sözleşmeye öncelik verilecek. İsveç’in atacağı adımlara göre protokol kasımın sonuna doğru gündeme alınabilecek.

Nur Banu Aras
04:00 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:21 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu’na havale edildi. Edinilen bilgilere göre, protokolün Meclis’e gönderilmesinin zamanlaması sürpriz değil. Türkiye’nin, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara karşı çıkarken diğer taraftan ise NATO’ya girmek isteyen ülkeye karşı uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğine vurgu yapmak istediği belirtiliyor.

KASIM SONUNDA SIRA GELİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanan protokol esas komisyon olan Dışişleri, tali komisyon olan Milli Savunma Komisyonu’na sevk edildi. Dışişleri Komisyonu’nda 70’e yakın uluslararası sözleşmenin olduğu, İsveç protokolünün kasım ayının sonuna doğru gündeme alınacağı öğrenildi. Söz konusu süreç içerisinde İsveç de Meclis tarafından mercek altına alınacak. İsveç’in Türkiye’ye verdiği sözlerin ne kadarını tutup tutmadığı bir rapor haline getirilecek. Bu kapsamda, özellikle Kanada’nın ve ABD’nin silah ambargolarını kaldırması ve F16’larla ilgili yürütülen sürecin nasıl ilerlediği de Meclis tarafından takip edilecek.

MÜZAKEREYE BAĞLI

İsveç ile yürütülen müzakereler kasım ve aralık aylarında yapılması planlanan NATO toplantılarının da gündemini belirleyecek. İsveç ile yürütülen müzakerelerde sonuç alınması durumunda İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin katılım protokolünün kanun teklifinin yerel seçim öncesi, alınmaz ise yerel seçim sonrasında Genel Kurul’a getirileceği belirtildi.

PARTİLER NE DİYECEK?

Protokolün Genel Kurul’a gelmesi halinde partilerin izleyeceği tutum da merak konusu. AK Parti milletvekillerinin tutumunun İsveç’le yürütülecek müzakerelere bağlı olduğu ifade ediliyor. Kulislerde, MHP’nin Cumhur İttifakı’na ters bir şekilde hareket etmeyeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. CHP yönetiminin protokol için ‘Evet’ yönünde oy kullanacağı belirtilirken, İYİ Parti ise ‘genel görüşme’ talep etmeyi planlıyor.




#TBMM
#NATO
#İsveç
7 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranlarında tehlike çanları çalıyor