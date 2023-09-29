İsveç yeni yılı bekleyecek

TBMM.
Üyeliğe ilişkin katılım protokolünün, Cumhurbaşkanlığı’nca bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı aralık ayında Meclis’e gönderileceği gelen bilgiler arasında. Hatta yoğun bir yasama yılı geçirmesi beklenen TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini yarıyıl tatilinden sonra ocak ayında gündemine alması bekleniyor.
ÖNCELİĞİMİZ ULUSAL ÇIKARIMIZ
Meclis kaynakları; Cumhurbaşkanlığı’nın, Türkiye’nin ulusal, bölgesel ve küresel çıkarları ile paralel olarak uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin Meclis’e gönderdiğini ifade etti. Kaynaklar, İsveç’in NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol’ün Meclis Başkanlığı’na iletilmediğini de ifade ederek, “İsveç için süreç uzayabilir” ifadesini kullandı. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda önünde biriken dosyaların bulunduğunu aktaran kaynaklar, önceliğin ulusal çıkarlardan yana kullanılacağını bildirdi.