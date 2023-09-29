|
Gündem

İsveç yeni yılı bekleyecek

NATO üyeliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararına odaklanan İsveç’in bir süre daha beklemesi gerekiyor. Ekimde yasama faaliyetlerine başlayacak Meclis’in gündeminde İsveç’in NATO üyeliği bulunmuyor.

Uğur Duyan
04:00 . 29/09/2023 Friday
Yeni Şafak
TBMM.

TBMM.

Üyeliğe ilişkin katılım protokolünün, Cumhurbaşkanlığı’nca bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı aralık ayında Meclis’e gönderileceği gelen bilgiler arasında. Hatta yoğun bir yasama yılı geçirmesi beklenen TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini yarıyıl tatilinden sonra ocak ayında gündemine alması bekleniyor.

ÖNCELİĞİMİZ ULUSAL ÇIKARIMIZ

Meclis kaynakları; Cumhurbaşkanlığı’nın, Türkiye’nin ulusal, bölgesel ve küresel çıkarları ile paralel olarak uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin Meclis’e gönderdiğini ifade etti. Kaynaklar, İsveç’in NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol’ün Meclis Başkanlığı’na iletilmediğini de ifade ederek, “İsveç için süreç uzayabilir” ifadesini kullandı. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda önünde biriken dosyaların bulunduğunu aktaran kaynaklar, önceliğin ulusal çıkarlardan yana kullanılacağını bildirdi.


#TBMM
#İsveç
#NATO
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup etti | ÖZET