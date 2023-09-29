İsveç yeni yılı bekleyecek

Meclis kaynakları; Cumhurbaşkanlığı’nın, Türkiye’nin ulusal, bölgesel ve küresel çıkarları ile paralel olarak uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin Meclis’e gönderdiğini ifade etti. Kaynaklar, İsveç’in NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol’ün Meclis Başkanlığı’na iletilmediğini de ifade ederek, “İsveç için süreç uzayabilir” ifadesini kullandı. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda önünde biriken dosyaların bulunduğunu aktaran kaynaklar, önceliğin ulusal çıkarlardan yana kullanılacağını bildirdi.