İsviçre tarihi eserlerimizi iade etti

İsviçre'de farklı soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve Milattan Sonra (MS) 4-7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil, 7 sikke ve 1 altın madalyon Türkiye'ye iade edildi. İsviçre makamlarınca, ele geçirilen birtakım belgelerden hareketle kültür varlığı kaçakçılığına yönelik soruşturma başlatıldı.





ORTA DOĞU'DAN AVRUPA'YA

Derinleştirilen soruşturma neticesinde bir suç şebekesince kültür varlıklarının özellikle Orta Doğu ülkelerinden toplanarak Avrupa'ya kaçırıldığı, söz konusu şebekede kaçak kazıcılar, tedarikçiler, aracılar, restorasyon uzmanları, sahte eser üreticileri, galeri sahipleri ve sanat tacirlerinin bulunduğu belirlendi. İsviçre, ABD, Karayipler, Cebelitarık, Panama ve İngiltere'den firmaların da bu olaya karıştıkları saptanan soruşturma kapsamında, şebeke çökertildi, suça bulaşan kişiler Cenevre Mahkemeleri tarafından çeşitli cezalara çarptırıldı. Operasyon, aynı zamanda kültür varlığı kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen ve Avrupa piyasasında tanınan bir şahıs ve firması hakkında da önemli bir soruşturmanın başlatılmasını sağladı.





TÜRKİYE HAREKET GEÇTİ

Bu süreçte Cenevre yakınlarında gerçekleştirilen gümrük denetlemesinde M.S 5'inci ve 7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil ele geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze uzmanlarınca incelenen ve Türkiye kökenli olup yasa dışı olarak yurt dışına çıkarıldığı anlaşılan esere ilişkin hazırlanan rapor, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşması bulunan İsviçre makamlarıyla paylaşıldı. İsviçre'de yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında da İstanbul, Balıkesir ve İzmit basımı MS 4 ve 6'ncı yüzyıllar arasına tarihlenen Bizans dönemine ait 7 sikke ile 1 altın madalyon yakalandı. Ele geçirilen eserlerin köken ülkelerine iadelerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında M.S. 5'inci ve 7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil ile 7 sikke ve 1 altın madalyon ait oldukları Türkiye'ye iade edildi. Tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince Türkiye'nin İsviçre Büyükelçiliğinde önceki gün düzenlenen törenle teslim alındı. Eserlerin kasım ayı içinde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.





2024'te 45 eser geri getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yıllardır, yasa dışı yollarla kaçırılan bu eserlerin Türkiye’ye getirilmesi için büyük bir mücadele veriyor. Teslim alınan eserlerle 2002 yılından bu yana ana vatanına döndürülen eser sayısı 12 bin 164 oldu. Bu eserlerin 7 bin 846'sının iadesi 2018'den sonra sağlandı. 2023'te dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden 3 bin 18 eser, Türkiye’ye getirildi. Bu yıl içinde de şu ana kadar iadesi sağlanan eser sayısı 45 olarak kayıtlara geçti.



