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İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine Türkiye'den iki isim katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.

08:52 . 14/06/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ayrıntılar geliyor..

#Silvio Berlusconi
#Hakan Fidan
#Ömer Çelik
22 dakika önce
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