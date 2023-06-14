İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenaze törenine Türkiye'den iki isim katılıyor

Foto/arşiv
Ayrıntılar geliyor..
#Silvio Berlusconi
#Hakan Fidan
#Ömer Çelik
22 dakika önce
Foto/arşiv
Ayrıntılar geliyor..
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