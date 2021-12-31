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İSTANBUL

İTEO Başkan Adayı Arabul: İlk işimiz İstanbul halkıyla barışmak olacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 16 Ocak 2022'de Haliç Kongre Merkezi'nde seçime gidiyor. Öncesinde beşinci yemekli toplantısını Ataşehir’de gerçekleştiren başkan adayı Yaşar Arabul, bine yakın taksici esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda taksiciler güçlü kadro ve yönetim istediklerini vurgularken Arabul, “İstanbul’daki taksi sorununa son vereceğiz. Göreve geldiğimizde ilk işimiz İstanbul halkıyla barışmak olacak. Taksicilik mesleği itibar kaybetmeye başladı, tekrardan itibar kazandırmak için aday olduk. Sorunları göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde çözeceğiz” diye ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
​İTEO Başkan Adayı Arabul: İlk işimiz İstanbul halkıyla barışmak olacak
​İTEO Başkan Adayı Arabul" İlk işimiz İstanbul halkıyla barışmak olacak" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Adayı Yaşar Arabul, Ataşehir’de düzenlediği toplantıda taksicilerin sorunlarını dinleyerek, seçim vaatlerini sıraladı.

  • 37 yıldır taksicilik yaptığını belirten Arabul, “Taksicilik mesleği itibar kaybetmeye başladı. 37 yıldır olmayan olaylar son bir yılda olmaya başladı. Taksicilik mesleğine tekrardan itibar kazandırmak için aday olduk. Hem müşteriyi hem de taksici kardeşlerimizi rahatsız eden konular var. Bu sorunları göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde çözeceğiz. Sorun söyleyen değil, sorun çözen olmak istiyoruz. Sorunları söylemek hiçbir şeyi çözmüyor. Sorunların çözümünü birlikte geliştirip ortaya bir çözüm sunabilirseniz işte o zaman taksicilik kurtulacak. Bu sorunlar aşılmayacak sorunlar değil. Eğitimli, genç ve liyakat sahibi bir ekibiniz varsa sorunlar kolaylıkla çözülür” diye konuştu.

İTEO Başkan Adayı Arabul
İTEO Başkan Adayı Arabul

“İLK İŞİMİZ İSTANBUL HALKIYLA BARIŞMAK OLACAK”

“Güçlü Kadro Güçlü Yönetim” sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Arabul, “Göreve geldiğimizde ilk işimiz İstanbul halkıyla barışmak olacak. Mevcut İTEO yönetiminin yetersizliği ve yönetim zaafiyeti nedeni ile bazı sorunlar müşterilerine de yansıdı. Eğitimli ve tecrübeli bir kadroyla sorunları çözmek için, yepyeni bir yönetim anlayışıyla, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına adayız” ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki ‘kötü taksici algısını’ ortadan kaldıracaklarını söyleyen Arabul, “Bizler bu işi çok büyük bir özveriyle yapıyoruz. Taksicilik aleyhinde kötü bir algı oluşturuluyor. Bu algı içinde taksicilik alabildiğine kötüleniyor. Taksicilik çok zor bir meslek. Bizler bu işi sahada büyük fedakarlıklar yapıyoruz” dedi.

“İSTANBUL’DAKİ TAKSİ SORUNUNA SON VERECEĞİZ”

Başkan adayı Yaşar Arabul, “Son bir yılda İstanbul halkıyla ciddi sorunlar yaşadık, taksi sorununa son vereceğiz. Şu an en çok şikayet edilen konular İstanbul trafiği ve trafikten kaynaklanan kısa mesafe sorunu var. Trafiğe endeksli akıllı taksimetreyle bu olay hızlıca çözülecektir. İki kilometrelik bir yol üç dakikada ama farklı bir zaman diliminde aynı yolu kırk beş dakika da gidiliyorsa ikisine de ödenen ücret aynı olmamalı. Bu söylediğim fiyata artırma olarak anlaşılmasın. Eğitimli, genç ve liyakat sahibi bir ekiple yola çıkıyoruz. Ekibimizde iki kadın arkadaşımız olacak. Biz arkadaşlarımızın başarılarını taksicilik mesleğinin yönetiminde kullanmak istedik. Ciddi bir temsiliyet sorunumuz var. Kurumlarla iletişim sıfıra inmiş bir durumda. Biz iletişim kanallarını açacağız. Siyasi görüşe bakmaksızın tüm kurumlarda saygılı bir şekilde ancak hakkımızı da koruyarak mücadelemizi yapacağız” diye konuştu.

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