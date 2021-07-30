Gündem İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı
ADANA

İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı

Adana'da yangına müdahale eden ekipler kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri bir kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR


Aladağ ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve hala devam eden yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de karadan müdahale ediyor.

SON ANDA KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir kaplumbağa da yanmaktan son anda kurtardı. Alevlerin arasından alınan kaplumbağa, yangının olmadığı ormanlık alana bırakıldı.

Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
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Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
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Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.
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Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı.

Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor.
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Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor.
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Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi.
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Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Silifke’de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
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Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor.
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Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla, Işıklı Mahallesi’ndeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yeşilovacık’taki okullara yerleştirildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylü kadınlar, sığındıkları okulda gözyaşı döktü.
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Yangın nedeniyle Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolu da trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Silifke’de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.


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