İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri bir kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR



Aladağ ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve hala devam eden yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de karadan müdahale ediyor.

SON ANDA KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir kaplumbağa da yanmaktan son anda kurtardı. Alevlerin arasından alınan kaplumbağa, yangının olmadığı ormanlık alana bırakıldı.

FOTOĞRAF 3 Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor. Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 5 Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi. Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. BiP'te paylaş

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