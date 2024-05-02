İYİ Parti'de bir istifa daha: İlçe yönetimi düştü

Trabzon’da İYİ Parti’den Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan’ın istifaları sonrası Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun da görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.
Uzun’un görevinden istifası sonrası İYİ Parti Ortahisar İlçe Yönetim Kurulu’nu oluşturan 45 üyenin 33’ü de parti üyeliği ve görevinden istifa etti.
Yaşanan gelişme sonrası, yeter sayının sağlanamadığı için ilçe yönetimi düştü.
Uzun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2023 ve 2024 seçimlerinde partinin takip ettiği strateji, uyguladığı politika ve özellikle yerel seçimlerdeki "muhalefete muhalefet etme" söyleminin seçmen nezdinde kabul görmediğini söyledi.
Partisinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in seçimlerin ardından kongre kararı alarak aday olmayacağını belirttiğini anımsatan Uzun, Trabzon il teşkilatı, tüm ilçe teşkilatları, kurucular kurulu üyesi, Yomra Belediye Başkanı ve seçilmiş üst kurul delegeleriyle olağanüstü kurultayda aday olan Trabzonlu Koray Aydın'ın yanında "dimdik" durduklarını, yanında duramayanları ise yadırgadıklarını belirtti.
İYİ Partiden Türkiye'de iki kez üst üste seçim kazanan tek belediye başkanı olan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, il kongresinde üst kurul delegesi seçilmiş olmasına rağmen bu olağanüstü kurultayda oy kullanamadığını kaydeden Uzun, oy kullanamayanların sadece Mustafa Bıyık ile sınırlı kalmadığını savundu.
Uzun, şunları kaydetti:
Erdal Uzun, İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığının 45 yönetim kurulu üyesinden 33'ünün istifa ettiğini sözlerine ekledi.