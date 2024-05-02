İYİ Parti'de bir istifa daha: İlçe yönetimi düştü

"Bize göre kendi belediye başkanının seçme hakkını koruyamayan ve kendi üyesinin kurultaya katılma hakkını sağlayamayan, dahası elinden alan bir İYİ Partinin, milletin hakkını ve hukukunu koruması artık mümkün değildir. Bu şartlar altında, inandığımız siyaset prensipleriyle İYİ Partide siyaset yapma imkanımız kalmamıştır. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı olarak, başkanlıktan, teşkilatlardaki bütün görevlerimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. İYİ Parti Ortahisar yöneticilerinin de büyük çoğunluğu hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa etmiş olup parti tüzüğü gereği yönetim düşmüştür."