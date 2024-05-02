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İYİ Parti'de bir istifa daha: İlçe yönetimi düştü

İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti. 45 kişiden oluşan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 33 isim de istifa etti. İstifalar üzerine İlçe Başkanı Uzun’un yönetimi düştü. Uzun, olağanüstü kurultayda aday olan Trabzonlu Koray Aydın'ın yanında "dimdik" durduklarını, yanında duramayanları ise yadırgadıklarını belirtti.

15:16 - 2/05/2024 Perşembe
AA
İYİ Parti Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun
İYİ Parti Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun

Trabzon’da İYİ Parti’den Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan’ın istifaları sonrası Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun da görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Uzun’un görevinden istifası sonrası İYİ Parti Ortahisar İlçe Yönetim Kurulu’nu oluşturan 45 üyenin 33’ü de parti üyeliği ve görevinden istifa etti.

Yaşanan gelişme sonrası, yeter sayının sağlanamadığı için ilçe yönetimi düştü.


Uzun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2023 ve 2024 seçimlerinde partinin takip ettiği strateji, uyguladığı politika ve özellikle yerel seçimlerdeki "muhalefete muhalefet etme" söyleminin seçmen nezdinde kabul görmediğini söyledi.


İYİ Partinin oylarının günden güne eridiğini ifade eden Uzun,
"Partimize zarar vermemek için genel merkezimizin aldığı kararlar isabetsiz olsa da partici olmanın bir gereği olarak elimizden geleni yaptık. Ancak İYİ Parti olarak sınırlı sayıda il ve ilçeler hariç, ülke genelinde seçimlerde ağır bir hezimete uğradık."
dedi.

Partisinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in seçimlerin ardından kongre kararı alarak aday olmayacağını belirttiğini anımsatan Uzun, Trabzon il teşkilatı, tüm ilçe teşkilatları, kurucular kurulu üyesi, Yomra Belediye Başkanı ve seçilmiş üst kurul delegeleriyle olağanüstü kurultayda aday olan Trabzonlu Koray Aydın'ın yanında "dimdik" durduklarını, yanında duramayanları ise yadırgadıklarını belirtti.

İYİ Partiden Türkiye'de iki kez üst üste seçim kazanan tek belediye başkanı olan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, il kongresinde üst kurul delegesi seçilmiş olmasına rağmen bu olağanüstü kurultayda oy kullanamadığını kaydeden Uzun, oy kullanamayanların sadece Mustafa Bıyık ile sınırlı kalmadığını savundu.


Uzun, şunları kaydetti:

"Bize göre kendi belediye başkanının seçme hakkını koruyamayan ve kendi üyesinin kurultaya katılma hakkını sağlayamayan, dahası elinden alan bir İYİ Partinin, milletin hakkını ve hukukunu koruması artık mümkün değildir. Bu şartlar altında, inandığımız siyaset prensipleriyle İYİ Partide siyaset yapma imkanımız kalmamıştır. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı olarak, başkanlıktan, teşkilatlardaki bütün görevlerimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. İYİ Parti Ortahisar yöneticilerinin de büyük çoğunluğu hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa etmiş olup parti tüzüğü gereği yönetim düşmüştür."

Erdal Uzun, İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığının 45 yönetim kurulu üyesinden 33'ünün istifa ettiğini sözlerine ekledi.


İYİ Parti kurultayında delegelerden Günay Kodaz'a hakaret

İYİ Parti'de Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Adaylardan Kodaz, ikinci turun ardından kürsüye çıkarak kedisine oy veren üç kişinin Koray Aydın’a oy vermesini istedi. Kodaz, “İkinci turda ben oyumu Koray Aydın’a verdim. Bana oy verenlerin de Koray Aydın’ı desteklemesini istiyorum.” dedi. Bunu üzerine Dervişoğlu’nu destekleyen partililer Kodaz’a hakaret etti. Partililerden kimisi “Ş……Z” derken, kimisi de, “Senin bu yaptığın iş mi” , “İndirin şu kadını” dedi. Kimi delege ise kürsüye doğru ilerledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kodaz'ın kürsüyü terk ederek sahneden indiği anlar ise kameraya yansıdı.


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