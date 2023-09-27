İYİ Parti'de dikkat çeken gelişme: İstanbul İl Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra muhalefet partilerinin seçimi kaybetmesi durumunda öncelikle kendi içlerinde, daha sonra da Millet İttifakı bileşenleri olarak birbirleriyle bir ihtilaf sürecine gireceğini hep söyledik. Nitekim süreç tam da tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefet ittifakı içinde ciddi çatlakların oluştuğu aşikâr. Bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçim yenilgisinde kendisiyle baş başa kaldığı görülüyor. CHP, seçim