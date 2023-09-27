İYİ Parti'de dikkat çeken gelişme: İstanbul İl Başkanı görevden alındı

Meral Akşener - Coşkun Yıldırım
Yerel seçimler yaklaşırken muhalefette seçimlerde alınan hezimetin faturası kesilmeye devam ediyor.
Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan
Coşkun Yıldırım
'ın görevden alındığı belirtildi.
"Görevimizin başındayız" demişti
"Görevimizin başındayız" demişti
Coşkun, 25 Eylül’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda
“Görevimizin başındayız”
ifadesini kullanmıştı.
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35 dakika önce