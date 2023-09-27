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İYİ Parti'de dikkat çeken gelişme: İstanbul İl Başkanı görevden alındı

Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı öğrenildi.

17:15 . 27/09/2023 Çarşamba
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Meral Akşener - Coşkun Yıldırım

Meral Akşener - Coşkun Yıldırım

Yerel seçimler yaklaşırken muhalefette seçimlerde alınan hezimetin faturası kesilmeye devam ediyor.

Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan
Coşkun Yıldırım
'ın görevden alındığı belirtildi.

"Görevimizin başındayız" demişti

Coşkun, 25 Eylül’de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda
“Görevimizin başındayız”
ifadesini kullanmıştı.


#İYİ Parti
#İstanbul
#Coşkun Yıldırım
35 dakika önce
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