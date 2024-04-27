|
Gündem

İYİ Parti'de karar günü

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kongresi bugün yapılıyor. Kongrede genel başkan seçiminin yanı sıra parti organları için de seçim yapılacak. Genel Başkan Meral Akşener aday olmayacağını açıkladığı kongrede 4 aday yarışacak.

Mehmet Güney
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:55 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kongresi bugün ATO Congresium’da düzenlenecek. Kongrede genel başkan seçiminin yanı sıra parti organları için de seçim yapılacak. Akşener, kongre kararını duyururken liderliği aday olmadığını duyurmuştu. Kongrede Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu iki güçlü aday olarak öne çıkıyor. Tolga Akalın, Günay Kodaz, Orkun Yektaş diğer adaylar. İYİ Parti tüzüğüne göre her parti üyesi delege tam sayısının yirmide birine denk gelen imzayı bulması durumunda aday olabiliyor.


SERT MESAJLAR VERECEK

Bu çerçevede Meral Akşener’in liderliğe aday olup olmayacağı ise bilinmezliğini koruyor. Akşener’in kurultaya katılımı da dün netleşti. Akşener'in bugün yapacağı konuşmada son dönem çıkışlarına benzer hem parti dışına hem de parti içine sert mesajlar vermesi bekleniyor. Akşener’in aday olmaması durumunda bir adayı konuşmasında işaret etmesi bekleniyor.


#politika
#İYİ Parti
#kongre
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir 1+1, 2+1, 3+1 kurası çekildi mi?