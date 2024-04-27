İYİ Parti'de karar günü

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kongresi bugün ATO Congresium’da düzenlenecek. Kongrede genel başkan seçiminin yanı sıra parti organları için de seçim yapılacak. Akşener, kongre kararını duyururken liderliği aday olmadığını duyurmuştu. Kongrede Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu iki güçlü aday olarak öne çıkıyor. Tolga Akalın, Günay Kodaz, Orkun Yektaş diğer adaylar. İYİ Parti tüzüğüne göre her parti üyesi delege tam sayısının yirmide birine denk gelen imzayı bulması durumunda aday olabiliyor.

Bu çerçevede Meral Akşener’in liderliğe aday olup olmayacağı ise bilinmezliğini koruyor. Akşener’in kurultaya katılımı da dün netleşti. Akşener'in bugün yapacağı konuşmada son dönem çıkışlarına benzer hem parti dışına hem de parti içine sert mesajlar vermesi bekleniyor. Akşener’in aday olmaması durumunda bir adayı konuşmasında işaret etmesi bekleniyor.