İyi Parti'den CHP'ye geçen meclis üyesine tepki: Geri dön

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Edirne'de belediye meclis üyeliği için Millet İttifakı çatısı altında İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen 6 adaydan 5'i seçimi kazandı.

Mazbatalarını alan bu kişilerden Necamettin Attay, Duygu Şener, Mevlüde Baş ve Ergün Dönmez, daha sonra CHP'den istifa edip yeniden İYİ Parti'ye geçerken Ayhan Murat Dursunoğlu ise siyasi hayatını CHP'den sürdürmeye devam etti. Ancak, Dursunoğlu'nun İYİ Parti'ye geçmemesi, parti teşkilatında rahatsızlığa neden oldu.

'MİLLİ İTTİFAKI'NIN SAYGINLIĞINA ZEVAL GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM'

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da konu ile ilgili İYİ Parti'de yaşanan hoşnutsuzluğu ifade etti. Çakırlar, şunları söyledi:

"Seçimden sonra İYİ Parti Genel Merkezimizin talimatı ile CHP listesinden Belediye Meclisi Üyesi seçilen arkadaşlarımız CHP üyeliğinden istifa edip, İYİ Parti'ye tekrar iltihak etmeleri istenmiştir. Bu arkadaşlarımızın hepsi İYİ Parti'de görev almış ve İYİ Parti İl Teşkilatımızın teveccühü ile CHP listesinden belediye meclis üyesi olmuştur. Ancak arkadaşlarımızdan birisi halen daha istifa etmiş durumda değildir. İl başkanım ve merkez ilçe başkanım bahse konu kişi ile görüşerek defaatle istifa etmesi gerektiğinin söylenmesine rağmen bu saate kadar CHP'den istifa etmemiştir. İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı’nın bu şahsa verdikleri destekten sonra bunları hak etmediğimizi düşünüyorum. Bahsi geçen kişi Millet İttifakı listesinden seçilmiş olup, CHP’den istifa etmesi halinde bağımsız belediye meclis üyesi olarak görevine devam edebileceğini de biliyorum. Bu kişinin zaman kaybetmeden belediye meclisi üyeliğinden istifa etmesini, aksi halde Millet İttifakı’nın ruhuna ve saygınlığına zeval getireceğini düşünmekteyim. İstifadan dolayı boşalan koltuğa, birinci yedek aday geleceğinden İYİ Parti’ye uyum sağlama noktasında tarafımızca bir sakınca yoktur"