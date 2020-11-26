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Gündem İYİ Partili Aytun Çıray Parti içinde demokratik işleyiş yok
POLİTİKA

İYİ Partili Aytun Çıray: Parti içinde demokratik işleyiş yok

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçenlerden birisi olan Aytun Çıray, Meral Akşener’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yaşananların parti içi demokrasinin olmadığını gösterdiğini söyleyen Çıray, “Genel başkan istediği kişiyle çalışabilir. Bunu medeni bir şekilde söylerler. Benimle çalışmak istenmiyorsa böyle aşağılayıcı yöntemlere gerek yok” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Aytun Çıray
Aytun Çıray

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve son dönemdeki parti içi tartışmaların fitilini ateşleyen 'oy verilmeyecekler listesi' ile Genel İdare Kurulu dışında kalan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

İYİ Parti’de çizik kavgası
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İYİ Parti’de çizik kavgası

Medyascope’da Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Çıray, kongre sürecinde yaşananlara ilişkin “Hayal kırıklığım kurultayın bizim hayal ettiğimiz parti içi demokrasinin işlediği yöntemle olmaması. Kendi iç demokratik işleyişi sağlıklı olan ortamda, Aytun Çıray’ın ilk 100’e girmemesini düşünebilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

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Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır

Kurultayın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı görüşmeye de değinen Çıray, “Genel başkanla görüştüm. ‘Hangi hatayı yaptım da bana bu muameleyi gösterdiniz bana söyleyin’ dedim” sözlerini kullanarak, “Genel başkan istediği kişiyle çalışabilir. Bunu medeni bir şekilde söylerler. Size kumpas kurmazlar. Benimle çalışmak istenmiyorsa böyle aşağılayıcı yöntemlere gerek yok” şeklinde konuştu.

Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır
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Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır

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