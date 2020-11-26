İYİ Partili Aytun Çıray: Parti içinde demokratik işleyiş yok

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve son dönemdeki parti içi tartışmaların fitilini ateşleyen 'oy verilmeyecekler listesi' ile Genel İdare Kurulu dışında kalan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

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Medyascope’da Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Çıray, kongre sürecinde yaşananlara ilişkin “Hayal kırıklığım kurultayın bizim hayal ettiğimiz parti içi demokrasinin işlediği yöntemle olmaması. Kendi iç demokratik işleyişi sağlıklı olan ortamda, Aytun Çıray’ın ilk 100’e girmemesini düşünebilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

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Kurultayın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı görüşmeye de değinen Çıray, “Genel başkanla görüştüm. ‘Hangi hatayı yaptım da bana bu muameleyi gösterdiniz bana söyleyin’ dedim” sözlerini kullanarak, “Genel başkan istediği kişiyle çalışabilir. Bunu medeni bir şekilde söylerler. Size kumpas kurmazlar. Benimle çalışmak istenmiyorsa böyle aşağılayıcı yöntemlere gerek yok” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır