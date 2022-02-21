İYİ Parti'liler küfürde birbiri ile yarışıyor: Aytun Çıray'dan çirkin Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Türkiye'nin en prestijli projelerinden birisi daha tamamlandı.İşlevi, kazanımları ve büyüklüğü gibi birden fazla özelliğe sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenine sayılı günler kaldı.

26 Şubat tarihinde açılması planlanan köprünün açılış tarihi değişti ve yeni tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

AÇILIŞ 18 MART TARİHİNDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir paylaşımda bulunarak "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık. REKLAM February 20, 2022

2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliğine sahip olan köprünün, kesin açılış tarihinin belirlenmesi üzerine muhalefet kanadından eleştiri sesleri yükselmeye başladı.

"YAP İŞLET BECER"

Eleştiri yapanlar arasında yer alan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kullandığı çirkin üslup ile büyük tepki topladı.

Çıray, dev projeyi geçiş garantisi üzerinden eleştirirken projenin formatını "yap işlet/becer" sözleriyle tarif etti.

Aytun Çıray, "Yap işlet/becer(!) devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Geçişler en az 275 TL olacak. Ve devlet şirkete her gün en az 10,5 milyon ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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