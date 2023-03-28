|
Reklam
Reklam
Gündem

İYİ Partili Özlale’den CHP’den aday adayı olan Kemal Özkiraz’a gönderme: Parti sözcüsü gibi hareket ediyorsa güvenilirliği sorgulanır

Halk TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, isim vermeden CHP'den aday adayı olan Kemal Özkiraz'ı eleştirdi. "Anket sektörü er meydanı değil" ifadesini kullanan Özlale, "Dün bir tane tanınmış bir anket şirketinin sahibi bir partiden milletvekili aday adayı oldu. Bugün eğer anket şirketlerinin sahipleri parti sözcüleri gibi hareket ediyorsa bu zaten o anketlerin güvenilir olduğuna dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. " dedi.

11:54 . 28/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP'den aday adayı olan Kemal Özkiraz'ı eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP'den aday adayı olan Kemal Özkiraz'ı eleştirdi.

Kamuoyunda 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz, önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e?
Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."

Özkiraz'ın adaylığını duyurmasının ardından Halk TV yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, isim vermeden Özkiraz'a eleştirilerde bulundu.

"O anketlerin güvenilir olduğuna dair ciddi soru işaretleri var"

Özlale şunları söyledi:

"Bu anket sektörü de er meydanı değil. Dün bir tane tanınmış bir anket şirketinin sahibi bir partiden milletvekili aday adayı oldu. Yani bugün eğer anket şirketlerinin sahipleri parti sözcüleri gibi hareket ediyorsa bu zaten o anketlerin güvenilir olduğuna dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. "


#Ümit Özlale
#Kemal Özkiraz
#CHP
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.