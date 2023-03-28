İYİ Partili Özlale’den CHP’den aday adayı olan Kemal Özkiraz’a gönderme: Parti sözcüsü gibi hareket ediyorsa güvenilirliği sorgulanır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP'den aday adayı olan Kemal Özkiraz'ı eleştirdi.
Kamuoyunda 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz, önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz şunları söyledi:
Özkiraz'ın adaylığını duyurmasının ardından Halk TV yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, isim vermeden Özkiraz'a eleştirilerde bulundu.
"O anketlerin güvenilir olduğuna dair ciddi soru işaretleri var"
Özlale şunları söyledi: