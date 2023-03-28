İYİ Partili Özlale’den CHP’den aday adayı olan Kemal Özkiraz’a gönderme: Parti sözcüsü gibi hareket ediyorsa güvenilirliği sorgulanır

"Bu anket sektörü de er meydanı değil. Dün bir tane tanınmış bir anket şirketinin sahibi bir partiden milletvekili aday adayı oldu. Yani bugün eğer anket şirketlerinin sahipleri parti sözcüleri gibi hareket ediyorsa bu zaten o anketlerin güvenilir olduğuna dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. "