|
Reklam
Reklam
Gündem

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan istifa iddialarına imalı yanıt: Sağ ayağını güçlendirince ayağa kalkacağım

Altılı Masa'dan ayrıldıktan sonra tekrar geri dönen Meral Akşener'in kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından dolayı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'kırgın' olduğu iddiası kulislerde yankılanıyordu. Son olarak kendisine konuyla ilgili sorulan soruya verdiği 'manidar' cevap 'İYİ Parti'den ayrılıyor mu?' iddialarını güçlendirdi. Ağıralioğlu istifa iddialarına, "Sağ ayağımda apse var, sola yüklenmekten mutsuzum. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" şeklinde imalı bir yanıt verdi. Ağıralioğlu'nun Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

17:56 . 15/03/2023 Çarşamba
Diğer
Yavuz Ağıralioğlu - Meral Akşener

Yavuz Ağıralioğlu - Meral Akşener

Muhalafet kanadında kriz sürüyor. Aylardır aday belirlemek için buluşan ama bir sonuca varamayan muhalefet kanadı sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ise masadan bir iki günlüğüne kalktı. Daha sonra Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifiyle tekrar masaya oturdu.

İyi Parti'de kriz

Bu durum ise İyi Parti'de soruna neden oldu. Meral Akşener'in masaya dönmesinden sonra İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kırgın olduğu kulislere yansımıştı.

Yavuz Ağıralioğlu yaşananlardan rahatsız

Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başta olmak üzere HDP ile kurulan temaslardan rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ağıralioğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dicle Canova'nın "Bu süreçten sonra ne yapacaksınız" sorusuna Ağıralioğlu ayağında yaşadığı burkulmayla imalı bir örnek verdi.

"En kısa zamanda ayağa kalkacağım"

Yavuz Ağıralioğlu, Canova'nın sorusuna "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım." şeklinde yanıt verdi.

Basın toplantısı düzenleyecek

Masada yaşananlardan rahatsız olduğunu dile getiren Ağıralioğlu'nun Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.




#yavuz ağıralioğlu
#iyi parti
#meral akşener
1 saat önce
default-profile-img
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan istifa iddialarına imalı yanıt: Sağ ayağını güçlendirince ayağa kalkacağım
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Yerli üretimin nabzını tutan TÜMOSAN Konya Tarım Fuarı’nda yerini aldı: Traktör satışları yüzde 43 oranında yükseldi
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç
Kılıçdaroğlu’na ‘torpil yapıyorlar’ diye şikayet eden şahsı depremzedeler yalanladı: O kişi çadır kentte kalmıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.