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POLİTİKA

İYİ Parti'den 'Ağıralioğlu' açıklaması: İç meselemiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partilerinde yaşanan 'görev değişikliklerine' ilişkin konuştu. Yavuz Ağıralioğlu'nun görevinden alınmasının bir 'iç mesele' olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Başka partilerde olunca bir partinin iç meselesi olarak anlaşılması ama İYİ Parti'de olunca ona farklı anlamlar yüklenmesi tarafımızdan yadırganıyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
İYİ Partiden Ağıralioğlu açıklaması: İç meselemiz
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde, Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden aldı. Ağıralioğlu'na yeni başkanlık divanında görev verilmedi. Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları ise Koray Aydın'dan alınarak doğrudan Akşener'e bağlandı. Kararın daha önceden kendisine bildirilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum." dedi.

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Konuya ilişkin bugün bir açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaşananların bir 'iç mesele' olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, gazetecilerin partisinin Başkanlık Divanındaki değişikliğe ilişkin sorusu üzerine siyasi partilerde bu gibi değişikliklerin olabileceğini dile getirdi.

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"PERFORMANS ÖLÇÜMÜ DE NAZARA ALINIYOR"

Bu tartışmanın yaşanmasının İYİ Parti'nin 'demokrasi anlayışından kaynaklanan bir durum' olduğunu kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü biz bu değişiklikleri sadece kongreden kongreye yapmıyoruz,performans ölçümü de nazara alınıyor bazı alanlarda. Ama iki yerde kamuoyu kenetleniyor, oysa bu başkanlık divanında birçok değişiklik yapıldı. İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar. Koray Bey bu partinin kurucusu, hizmetleriyle herkes tarafından kabullenilmiş bir şahsiyet. Bana sorsanız 'teşkilat başkanlığı yapar mısınız' diye ben bu yaşta böyle bir görev talip olmam, çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey parti kurulduğu andan itibaren yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey'in bir makamdan alınıp, bir başka makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim parti içinde tartışılmadı. Koray Bey'in Divan'da yerinin değişmesi ona olan sevgimizi, ona olan saygımızı azaltmaz, bir parti içi meseledir. Burada başka şeyler arıyorlar, bizim aklımıza dahi gelmeyen şeyleri tartışıyorlar.

Yine Yavuz Ağıralioğlu Bey de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır, hala bulunduğu konum itibarıyla da hem kendi adına hem partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme salahiyetine sahiptir. Partilerin iç meseleleri olarak düşünülen şeyin başka partilerde olunca bir partinin iç meselesi olarak anlaşılması ama İYİ Parti'de olunca ona farklı anlamlar yüklenmesi tarafımızdan yadırganıyor."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.

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