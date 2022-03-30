Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir, hangi görev verildi?

İYİ Parti'de gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildi. Buna göre Teşkilat Başkanı Koray Aydın, 'Siyasi İşler Başkanı' olurken, partinin teşkilat ve gençlik politikaları başkanlıkları doğrudan Meral Akşener'e bağlandı. Yeni Başkanlık Divanı'na; eski Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan giremedi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN NEDEN ALINDI?

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen GİK toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gitti. Buna göre, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, 'Siyasi İşler Başkanı' oldu. Partinin teşkilat ve gençlik politikaları başkanlıkları, doğrudan Akşener'e bağlandı.

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Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

İŞTE İYİ PARTİ'NİN YENİ A TAKIMI

Ayrıca Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı 'Kurumsal İlişkiler Başkanı', Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat 'Seçim İşleri Başkanı', Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın 'Milli Güvenlik Politikaları Başkanı', Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel ise 'Kadın Politikaları Başkanı' oldu. Yine Ayfer Yılmaz 'Toplumsal Politikalar Başkanlığı', Sevinç Atabay 'Eğitim Politikaları Başkanlığı', Rıdvan Uz ise 'Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı' görevine getirilip, divanda yer alan yeni isimler oldu.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972, Çaykara) Türk siyasetçi ve İYİ Parti sözcüsüdür. 1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

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1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003'te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Yavuz Ağıralioğlu, babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen olan, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuk babasıdır. Hâlen Türkiye İnisiyatif Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte olan Yavuz Ağıralioğlu, siyasî faaliyetlerinin yanı sıra, Sorgun'da bulunan kaplıca tesisleri ile ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla da ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.

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Yavuz Ağıralioğlu, Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür.