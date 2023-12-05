|
Gündem

İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' kararı blöf mü? Aytun Çıray'dan 'İsmet İnönü' örneğiyle 'ittifak kurulacak' sinyali

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İYİ Parti'nin blöf yaptığını ima etti. X paylaşımında "Biraz sabır" diyen Çıray, 'İsmet İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğiyle 'yeniden ittifak kurulacak' sinyali verdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:17 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:43 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Aytun Çıray, İYİ Parti ve CHP'nin yeniden ittifak kurabileceğini öne sürdü.
Aytun Çıray, İYİ Parti ve CHP'nin yeniden ittifak kurabileceğini öne sürdü.

İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray, geçtiğimiz haziran ayında partiden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." demişti.

İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' kararı blöf mü?

Çıray, akşam saatlerinde CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İYİ Parti'nin blöf yaptığını ima etti.

Aytun Çıray'dan 'İsmet İnönü' örneğiyle 'ittifak kurulacak' sinyali

X paylaşımında
"Biraz sabır"
diyen Çıray, 'İsmet İnönü ve ayakkabı bağcığı' örneğiyle 'yeniden ittifak kurulacak' sinyali verdi.
Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam telefonumu susturmayan CHP'eliler, Doğruyolcular, Anaplılar ve İyiler...

Biraz sabır.

İsmet Paşa karar vermeden önce hiç olmazsa ayakkabılarının bağını çözer tekrar bağlarmış."



#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Aytun Çıray
#İsmet İnönü
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sayfası üzerinden sorgulama ekranı...