İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' kararı blöf mü? Aytun Çıray'dan 'İsmet İnönü' örneğiyle 'ittifak kurulacak' sinyali

İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray, geçtiğimiz haziran ayında partiden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." demişti.
İYİ Parti'nin 'müstakil seçim' kararı blöf mü?
Çıray, akşam saatlerinde CHP ile ittifakı 'seçimlere müstakil gireceğiz' diyerek reddeden İYİ Parti'nin blöf yaptığını ima etti.
Aytun Çıray'dan 'İsmet İnönü' örneğiyle 'ittifak kurulacak' sinyali
"Bu akşam telefonumu susturmayan CHP'eliler, Doğruyolcular, Anaplılar ve İyiler...
Biraz sabır.
İsmet Paşa karar vermeden önce hiç olmazsa ayakkabılarının bağını çözer tekrar bağlarmış."