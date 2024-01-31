İYİ Parti'ye CHP'li belediyelerden billboard yasağı

İYİ Parti’nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboardlara şirketlerle anlaşma olmasına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin baskısıyla asılmadığı iddia edildi. Parti’den yapılan açıklamada, "Belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz" denildi.