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İYİ Parti'ye CHP'li belediyelerden billboard yasağı

İYİ Parti, CHP’li belediyelerin seçim kampanyası için hazırlanan afişlerinin billboardlara asılmasını engellediğini açıkladı.

04:00 - 31/01/2024 Wednesday
Güncelleme: 03:55 - 31/01/2024 Wednesday
Yeni Şafak
CHP'den İYİ Parti'ye yasak
CHP'den İYİ Parti'ye yasak

İYİ Parti’nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboardlara şirketlerle anlaşma olmasına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin baskısıyla asılmadığı iddia edildi. Parti’den yapılan açıklamada, "Belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz" denildi.


KÖPRÜYÜ GEÇENE KADAR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz? Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış. Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış."


#politika
#İYİ Parti
#CHP
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