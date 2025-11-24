İZBETON davasında 56 sanık hakim karşısına çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili açılan davada; aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 sanık, hakim karşısına çıkıyor.
56 şüpheli hakkında iddianame
'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk soruşturması kapsamında; 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Heval Savaş Kaya ise kooperatif dosyasından tutuklu olduğu için tahliye edilmedi. Tutuksuz sanıklar bugün İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma, Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülecek. Duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra kooperatif davasından tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ile partililerin katılması da bekleniyor.