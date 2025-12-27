İZBETON soruşturmasında adı geçen kooperatife zimmet operasyonu: 11 gözaltı

İZBETON’a yönelik devam eden kooperatif davasında yargılama sürerken, dosyadaki bilirkişi raporlarına istinaden S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik başlatılan zimmet soruşturmasında kooperatife üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.