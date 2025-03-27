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İzinsiz gösterilerde tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi

İzinsiz gösterilerde tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi

10:2527/03/2025, Perşembe
DHA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Değerlendireceğiz' demişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Değerlendireceğiz' demişti.

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında gerçekleştirilen izinsiz toplantı ve gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında gerçekleştirilen izinsiz toplantı ve gösterilere katılanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 7 gazeteci tutuklandı.


25 Mart'ta tutuklanan gazeteciler; muhabir Yasin Akgül, muhabir Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, foto muhabiri Kurtuluş Arı, foto muhabiri Gökhan Kam ve muhabir Hayri Tunç bugün tahliye edildi.


Bakan Tunç: Değerlendireceğiz

Bakan Tunç'a Meclis'te gazetecilerin tutuklanması soruldu. Tunç, şöyle yanıt vermişti:
"Dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendiren kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemlerine katılmışsa o zaman konu yargının, bizim dosyasını bilmek mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili durumlarını bir soralım. gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olması. Eğer gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyon girişimi olmuşsa ki o da doğru değil. O gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım"


#İstanbul
#Saraçhane
#izinsiz gösteri

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