İzinsiz gösterilerde tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi

"Dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendiren kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemlerine katılmışsa o zaman konu yargının, bizim dosyasını bilmek mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili durumlarını bir soralım. gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olması. Eğer gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyon girişimi olmuşsa ki o da doğru değil. O gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım"