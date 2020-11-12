İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif taburcu edildi

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Perinçek ailesi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından EÜ Hastanesinden ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, aileye geçmiş olsun dileyerek, "Yüreğimizi dağlayan İzmir depreminin ardından üniversite personelimiz Seher Perinçek ve kızlarının tedavileri hastanemizde tamamlandı. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

GÜNDEM Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek, 4 çocuğuyla Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Seher Dereli Perinçek ve iki çocuğu depremden bir gün sonra, ailenin üç yaşındaki üyesi Elif ise 65 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı. 7 yaşındaki Umut Perinçek ise hayatını kaybetmişti.

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OYNAT 00:59 Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu. BiP'te paylaş

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Küçük kızın, ambulansa götürülürken arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anlar, İzmir depreminin sembol görüntüleri arasına girmişti.