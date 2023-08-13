İzmir hâlâ kokuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentteki kötü koku sorununu bitirdiğini açıklasa da İzmir hâlâ pis kokuyor. Soyer geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan “‘Gelecek sene koku sorununu bitireceğiz’ dediğim anı dün gibi anımsıyorum. 2022’nin Ağustos’uydu. Ve başardık. İzmir genelinde %90 oranında kokuyu azalttık. Kökünü kazımaya çok az kaldı” açıklamasını yapmıştı. Ancak İzmir’in pis koku çilesi bir türlü bitmedi. Özellikle Balçova, Konak, Karşıyaka ve Çiğli bölgesinde yaşayan İzmirliler, evde cam bile açamaz halde.

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI BİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kokunun kaynaklandığı derelerin görünürde temizlendiği, ancak Körfez altındaki atık sulardan kaynaklanan kokunun sürdüğü bilgisini verdi. Hızal, “Sorunun ilk nedeni körfezin kirliliği, ikincisi altyapı yetersizliği. Gelişmiş şehirlerde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ayrı olur. İzmir’de büyük oranda birleşik” dedi. Soruna kalıcı çözümler üretilmediğini anlatan Hızal, “Derelerdeki kokuyu önlemek için geçici çözümler ortaya konuluyor. Kireçle derelerin kokusunu önlemeye çalışıyorlar” diye konuştu.

BALKONA ÇIKAMIYOR, CAM AÇAMIYORUZ

Çiğli’deki kokunun ana kaynağı ise bölgede bulunan Harmandalı çöp depolama alanı. Çiğli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, “Çiğli’de biz koku problemini yıllardır yaşıyoruz. Herhangi bir azalma yok. ‘Koku yok’ diyenin burnu koku almıyordur. Dava açtım, kazandım. Harmandalı’nın kapatılacağını söylediler, onu bekliyoruz” dedi. Çiğli’de yaşayan vatandaşlar ise balkona çıkamadıklarını, dışarıda duramadıklarını söyledi. “Sürekli eve kapanıp klima açmak zorunda mıyız?” diye soran Çiğlililer, bu sorundan çok sıkıldıklarını vurguladı.







