İzmir Körfezi'ndeki pis koku yeniden ortaya çıktı: Vatandaş sahilde yürüyemiyor
İzmir Körfezi'nde geçen yıl kirliliğe bağlı olarak duyulan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Kentte yaşayan vatandaşlardan Murat Özdemir, söz konusu kokunun ve pisliğin insanı hasta edebileceğini de belirterek, sahilde yürüyemediklerini söyledi.
İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, bu yıl da duyulmaya başladı. Körfezde bu yıl toplu balık ölümlerine rastlanmazken, pis koku hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.
Kentte yaşayan 44 yaşındaki Murat Özdemir,
“Son günlerde kötü koku yine başladı. İnsanlar sahil kenarına gelmek istemiyor. Hava sıcak, normalde serinlemek ya da vakit geçirmek için sahil kenarları uygun olmasına rağmen koku nedeniyle pek durulmuyor. Bu koku zamanla insanı hasta bile eder"
dedi.
'Sahilde kokudan yürüyemiyoruz'
'Sahilde kokudan yürüyemiyoruz'
Vatandaşlardan Emrah Eser (38) ise
“Bu sene birkaç kez geldik. Daha önce geldiğimizde böyle bir koku yoktu ama yeniden başlamış. Kötü koku yoğun bir şekilde duyuluyor. Daha temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını isteriz. Buraya stres atmaya geliyoruz. Deniz de kirli. Bu nedenlerden dolayı sahil kenarında rahat rahat yürüyemiyoruz. Bu şekilde devam ederse sahile gelmenin de bu kokuyu çekmenin de bir anlamı yok"
diye konuştu.
#İzmir
#Körfez
#İzmir Körfezi
#Pis koku
#Deniz