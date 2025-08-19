Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir Körfezi'ndeki pis koku yeniden ortaya çıktı

İzmir Körfezi'ndeki pis koku yeniden ortaya çıktı

18:2719/08/2025, Salı
G: 19/08/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İzmir Körfezi'ndeki pis koku yeniden ortaya çıktı: Vatandaş sahilde yürüyemiyor
İzmir Körfezi'ndeki pis koku yeniden ortaya çıktı: Vatandaş sahilde yürüyemiyor

İzmir Körfezi'nde geçen yıl kirliliğe bağlı olarak duyulan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Kentte yaşayan vatandaşlardan Murat Özdemir, söz konusu kokunun ve pisliğin insanı hasta edebileceğini de belirterek, sahilde yürüyemediklerini söyledi.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, bu yıl da duyulmaya başladı. Körfezde bu yıl toplu balık ölümlerine rastlanmazken, pis koku hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.


Kentte yaşayan 44 yaşındaki Murat Özdemir,
“Son günlerde kötü koku yine başladı. İnsanlar sahil kenarına gelmek istemiyor. Hava sıcak, normalde serinlemek ya da vakit geçirmek için sahil kenarları uygun olmasına rağmen koku nedeniyle pek durulmuyor. Bu koku zamanla insanı hasta bile eder"
dedi.

'Sahilde kokudan yürüyemiyoruz'


Vatandaşlardan Emrah Eser (38) ise
“Bu sene birkaç kez geldik. Daha önce geldiğimizde böyle bir koku yoktu ama yeniden başlamış. Kötü koku yoğun bir şekilde duyuluyor. Daha temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını isteriz. Buraya stres atmaya geliyoruz. Deniz de kirli. Bu nedenlerden dolayı sahil kenarında rahat rahat yürüyemiyoruz. Bu şekilde devam ederse sahile gelmenin de bu kokuyu çekmenin de bir anlamı yok"
diye konuştu.



#İzmir
#Körfez
#İzmir Körfezi
#Pis koku
#Deniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS tercih sonuçlarında son viraj: 2025 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama linki