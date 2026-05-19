İzmir merkezli yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

11:3719/05/2026, Salı
İncelemede zanlı hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık yasa dışı bahis hareketi tespit edildi.
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında "yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden" suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi.



