İzmir merkezli yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında "yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden" suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.