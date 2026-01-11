İzmir siyasetini magazin konusu yaptınız

Atmaca, “Eser siyasetini beceremeyince konser siyasetine sarılmanızı anlıyoruz ama bari onu düzgün yapın. Atatürk’ün dediği gibi ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır.’ İzmirli hemşerilerimizin aklıyla dalga geçmeyi bırakın ve işinize odaklanın" diye konuştu. AK Parti cephesi, meselenin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olmadığını vurgulayarak, “İşçi ücretlerini ödemeden Phuket tatiline giden bir belediye başkanının sevgilisine konser işinin paslanması sizce normal mi? Memlekette başka sanatçı kalmadı mı? İzmirli hemşerilerimiz meydanları sanatçı için değil, Atatürk ve Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için dolduruyor” ifadelerine yer verdi.