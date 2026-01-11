İzmir siyasetini magazin konusu yaptınız

Bornova Belediyesi’nin, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sevgilisi Sevcan Orhan’a yönelik “ısmarlama konser” düzenlediği iddiası İzmir siyasetinde tartışma yarattı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi hedef alarak, “İzmir siyasetini televole kültürüne indirgeyen sizsiniz. Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak, kankanın sevgilisinden başka sanatçı yok muydu Sayın Ömer Eşki?” ifadelerini kullandı. Eleştirilerin özel hayata yönelik olmadığını vurgulayan Atmaca, “Bizim kimsenin özel hayatıyla işimiz yok. Ancak Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i birilerinin gönül ilişkilerine kalkan yapmanıza müsaade etmeyeceğiz” dedi. Konser organizasyonunun eleştirilmesine “Cumhuriyet coşkusuna karşı çıkılıyor” şeklinde yanıt verilmesini de eleştiren Atmaca, konunun bilinçli olarak saptırıldığını dile getirdi.
İŞİNİZE ODAKLANIN
Atmaca, “Eser siyasetini beceremeyince konser siyasetine sarılmanızı anlıyoruz ama bari onu düzgün yapın. Atatürk’ün dediği gibi ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır.’ İzmirli hemşerilerimizin aklıyla dalga geçmeyi bırakın ve işinize odaklanın" diye konuştu. AK Parti cephesi, meselenin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olmadığını vurgulayarak, “İşçi ücretlerini ödemeden Phuket tatiline giden bir belediye başkanının sevgilisine konser işinin paslanması sizce normal mi? Memlekette başka sanatçı kalmadı mı? İzmirli hemşerilerimiz meydanları sanatçı için değil, Atatürk ve Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için dolduruyor” ifadelerine yer verdi.