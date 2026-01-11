Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İzmir siyasetini magazin konusu yaptınız

İzmir siyasetini magazin konusu yaptınız

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/01/2026, الأحد
G: 11/01/2026, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sevcan Orhan, Görkem Duman, Uğur İnan Atmaca.
Sevcan Orhan, Görkem Duman, Uğur İnan Atmaca.

Bornova Belediyesi’nin, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sevgilisi Sevcan Orhan’a yönelik “ısmarlama konser” düzenlediği iddiası İzmir siyasetinde tartışma yarattı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğur İnan Atmaca, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi hedef alarak, “İzmir siyasetini televole kültürüne indirgeyen sizsiniz. Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak, kankanın sevgilisinden başka sanatçı yok muydu Sayın Ömer Eşki?” ifadelerini kullandı. Eleştirilerin özel hayata yönelik olmadığını vurgulayan Atmaca, “Bizim kimsenin özel hayatıyla işimiz yok. Ancak Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i birilerinin gönül ilişkilerine kalkan yapmanıza müsaade etmeyeceğiz” dedi. Konser organizasyonunun eleştirilmesine “Cumhuriyet coşkusuna karşı çıkılıyor” şeklinde yanıt verilmesini de eleştiren Atmaca, konunun bilinçli olarak saptırıldığını dile getirdi.

İŞİNİZE ODAKLANIN

Atmaca, “Eser siyasetini beceremeyince konser siyasetine sarılmanızı anlıyoruz ama bari onu düzgün yapın. Atatürk’ün dediği gibi ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır.’ İzmirli hemşerilerimizin aklıyla dalga geçmeyi bırakın ve işinize odaklanın" diye konuştu. AK Parti cephesi, meselenin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olmadığını vurgulayarak, “İşçi ücretlerini ödemeden Phuket tatiline giden bir belediye başkanının sevgilisine konser işinin paslanması sizce normal mi? Memlekette başka sanatçı kalmadı mı? İzmirli hemşerilerimiz meydanları sanatçı için değil, Atatürk ve Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için dolduruyor” ifadelerine yer verdi.



#İzmir
#Bornova Belediyesi
#Phuket Adası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Monroe’dan Maduro’ya ABD’nin rejim mühendisliği