İzmir ve Eskişehir’le devam

AK Parti'de aday tanıtımı İzmir ve Eskişehir ilçeleri ile devam edecek. Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu ile paylaşacak.
BAZI İLÇELERDE MHP DESTEKLENECEK
İzmir'de Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Dikili, Aliağa, Foça, Çeşme, Tire ilçelerinde adayı desteklenecek. Erdoğan pazar günü de Eskişehir’in ilçe adaylarını açıklayacak. 14 ilçesi bulunan ilin Büyükşehir adayı Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu. 2019 seçimlerine göre Alpu, Han, Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi, Tepebaşı ilçeleri CHP yönetiminde. Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Günyüzü, Beylikova ilçeleri de AK Parti yönetiminde bulunuyor. Çifteler, Mihalıççık ilçelerinde ittifak kapsamında MHP’nin adayı desteklenmişti.