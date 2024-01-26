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İzmir ve Eskişehir’le devam

Aday tanıtımına İstanbul ile başlayan AK Parti, Yalova ve Ankara'nın ilçe adaylarının tamamını açıkladı. Bu hafta sonu da adaylarını açıklamaya devam edecek olan AK Parti'de cumartesi İzmir, pazar günü de Eskişehir'in ilçe adaylarını tanıtılacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:59 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv

AK Parti'de aday tanıtımı İzmir ve Eskişehir ilçeleri ile devam edecek. Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu ile paylaşacak.


BAZI İLÇELERDE MHP DESTEKLENECEK

İzmir'de Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Dikili, Aliağa, Foça, Çeşme, Tire ilçelerinde adayı desteklenecek. Erdoğan pazar günü de Eskişehir’in ilçe adaylarını açıklayacak. 14 ilçesi bulunan ilin Büyükşehir adayı Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu. 2019 seçimlerine göre Alpu, Han, Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi, Tepebaşı ilçeleri CHP yönetiminde. Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Günyüzü, Beylikova ilçeleri de AK Parti yönetiminde bulunuyor. Çifteler, Mihalıççık ilçelerinde ittifak kapsamında MHP’nin adayı desteklenmişti.


#AK Parti
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#Eskişehir
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