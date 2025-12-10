İzmir’de belediye işçileri hakkını istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaşları eksik yatırılan, sosyal hakları 4 aydır ödenmeyen işçilerin eylemi dün de sürdü. İşçiler ve sendika temsilcileri “İşten çıkarmalar son bulsun. Artık yeter” yazılı pankart açıp sloganlar attı. İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ işçileri, somut adım atılmazsa protestolarının süreceğini açıkladı.
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçi eyleminde 2 gün geride kaldı. Belediye iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ'tan atılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan işçiler dün eylemlerine devam etti. Grup içinde temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılıp bir daha işbaşı yaptırılmayan işçiler de yer aldı. Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya gelen DİSK/Genel-İş üyesi işçiler ve sendika temsilcileri “Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun. Artık yeter” yazılı pankart açıp sloganlar attı.
SOSYAL HAKLAR 4 AYDIR YATMIYOR
DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığı, sosyal haklarının 4 aydır düzenli şekilde ödenmediği, belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığı bilgisini verdi. “Şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı” diyen Gül, kavga etmek, sokaklara çıkmak gibi bir dertleri olmadığını vurguladı. İşlerine iade edilenlerin işbaşı yaptırılmasını istediklerini dile getiren Gül, önceki günkü eylemin ardından kasım maaşlarının yüzde 99'luk kesiminin yatırıldığını, 4 aydır alamadıkları gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, fazla mesai gibi hakların ödenmesi için de somut adım atılması gerektiğini ifade etti. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylemin süreceği belirtildi.