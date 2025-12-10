İzmir’de belediye işçileri hakkını istiyor

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçi eyleminde 2 gün geride kaldı. Belediye iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ'tan atılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan işçiler dün eylemlerine devam etti. Grup içinde temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılıp bir daha işbaşı yaptırılmayan işçiler de yer aldı. Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya gelen DİSK/Genel-İş üyesi işçiler ve sendika temsilcileri “Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun. Artık yeter” yazılı pankart açıp sloganlar attı.