Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de 350 işçi ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmadı: 'Kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok'

İzmir'de 350 işçi ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmadı: 'Kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok'

12:329/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İşçiler, 4 aydır alamadıkları gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, fazla mesai gibi hakların ödenmesi için de somut adım atılması gerektiğini söyledi.
İşçiler, 4 aydır alamadıkları gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, fazla mesai gibi hakların ödenmesi için de somut adım atılması gerektiğini söyledi.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketleri İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ'ta temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işbaşı yaptırılmamaları nedeniyle eylem yaptı.

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya geldi, çeşitli sloganlar attı. Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığını, sosyal haklarının 4 aydır düzenli bir şekilde ödenmediğini, belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığını söyledi.


Haklı taleplerini dillendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Gül, "Gelin bir an önce bu mağduriyet ortadan kaldırılsın. Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız." dedi.




'KİMSEYLE KAVGA ETMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK'

Gül, İzmir'de yaşayanların belediye ve işçi arasındaki kavganın bitmesini ve hizmet üretilmesini beklediğini kaydederek, "Kimseyle kavga etmek, sokaklara çıkmak gibi bir derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız." şeklinde konuştu.


Şirketlerine iade edilenlerin işbaşı yaptırılmasını istediklerini dile getiren Gül, dünkü eylemin ardından kasım maaşlarının yüzde 99'luk kesiminin yatırıldığını, 4 aydır alamadıkları gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, fazla mesai gibi hakların ödenmesi için de somut adım atılması gerektiğini, bu adımlar atılmadığı takdirde eylemleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



#çalışan
#eylem
#Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED ARALIK AYI FAİZ KARARI 2025: ABD Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantısı Ne Zaman, Beklenti Netleşti Mi?