İzmir'de 350 işçi ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmadı: 'Kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok'

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya geldi, çeşitli sloganlar attı. Basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kasım ayı maaşlarının eksik yatırıldığını, sosyal haklarının 4 aydır düzenli bir şekilde ödenmediğini, belediye tarafından izne çıkarılarak şirkete iade edilen 350 çalışanın ise işbaşı yaptırılmadığını söyledi.





Haklı taleplerini dillendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Gül, "Gelin bir an önce bu mağduriyet ortadan kaldırılsın. Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız." dedi.













'KİMSEYLE KAVGA ETMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK'





Gül, İzmir'de yaşayanların belediye ve işçi arasındaki kavganın bitmesini ve hizmet üretilmesini beklediğini kaydederek, "Kimseyle kavga etmek, sokaklara çıkmak gibi bir derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız." şeklinde konuştu.





Şirketlerine iade edilenlerin işbaşı yaptırılmasını istediklerini dile getiren Gül, dünkü eylemin ardından kasım maaşlarının yüzde 99'luk kesiminin yatırıldığını, 4 aydır alamadıkları gıda kartı, ikramiye, öğrenim yardımı, fazla mesai gibi hakların ödenmesi için de somut adım atılması gerektiğini, bu adımlar atılmadığı takdirde eylemleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.







