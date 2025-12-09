Yeni Şafak
İzmir'de metro raydan çıktı: Vatandaşlar apar topar tahliye edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde metro raydan çıktı. Raydan çıkan metro nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda yoğunluk oluştu.

İzmir'de ulaşım sorunu...


Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan tren, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.



Vatandaşlar canını zor kurtardı


Trendeki vatandaşlar tahliye edildi.


İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı.


Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı.



Seferlere ara verildi


Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı.


Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında tren seferlerine ara verildi.


İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda yoğunluk oluştu.


İzmir Metro A.Ş'den açıklama


İzmir Metro A.Ş'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.



