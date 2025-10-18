Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir'de eğlence mekanının tavanı çöktü: Altı kişi yaralandı

İzmir'de eğlence mekanının tavanı çöktü: Altı kişi yaralandı

01:4918/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazımdirik Mahallesi’ndeki olayın ardından yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında eğlence mekanında bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#İzmir
#Bornova
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?