İzmir'de eğlence mekanının tavanı çöktü: Altı kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında eğlence mekanında bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.