Gündem İzmirde inşaat vinci devrildi Ölü ve yaralılar var
YEREL GÜNDEM

İzmir'de inşaat vinci devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi. Olaya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde inşaat vinci devrildi: Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaat vinci devrildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi. Vinçten kopan parçalar şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de devrilen kule vinç kazasına ilişkin, “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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