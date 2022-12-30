İzmir'de inşaat vinci devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi. Vinçten kopan parçalar şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de devrilen kule vinç kazasına ilişkin, “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun” dedi.Ayrıntılar geliyor...