İzmir'de inşaat vinci devrildi: Ölü ve yaralılar var

Aydın Valisi Aksoy restorandaki tüp patlamasına ilişkin tvnet'e konuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda tüp nedeniyle patlama geldi, yedi kişi hayatını kaybetti. Acı olay sonrası tvnet'e bağlanarak son durumu aktaran Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Bir işletme çalışanının aktardığına göre tüpte bir arıza olduğunu, yetkili servisin gelerek o anda çalışma yaptıklarını ancak gaz kaçağı nedeniyle bir kısım insanları dışarı çıkardıklarını ve ancak içeride kalanların patlamadan etkilendiğini ifade etti' dedi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da patlama sonrası kamunun bütün imkanlarıyla seferber olduğunu ifade etti.





