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İZMİR

İzmir'de itibarlı kişileri sosyal medyada tehdit eden şahıs gözaltında: 50 sabıkası çıktı!

İtibarlı kişileri sosyal medyada tehdit eden şahıs gözaltında: 50 sabıkası çıktı!

Doktor, hemşire, gazeteci, polis, turizmci gibi çok sayıda kişiyi sosyal medya aracılığıyla ve kullandığı çok sayıda GSM hattıyla taciz ederek, itibar suikastı yaptığı belirlenen H.G. (40) gözaltına alındı. Şüphelinin 'huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal’ gibi suçlardan 50 sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İzmirde itibarlı kişileri sosyal medyada tehdit eden şahıs gözaltında: 50 sabıkası çıktı!
Sosyal medyadan itibarlı kişileri tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltında.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde ikamet eden H.G.’nin; doktor, hemşire, gazeteci, polis, turizmci gibi çok sayıda kişiyi sosyal medya aracılığıyla ve kullandığı çok sayıda GSM hattıyla taciz ettiği, itibar suikastı yaptığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

H.G’nin Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde bir evde olduğu belirlenip, gözaltına alındı.

H.G. (40) gözaltına alındı
H.G. (40) gözaltına alındı

H.G’nin kullandığı telefonlara ve dijital materyallere de incelenmek üzere el koyuldu.

50 SABIKASI ÇIKTI

Şüphelinin daha önceden de bu sebeple çok sayıda mahkeme tarafından cezalandırıldığı, 'huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal’ gibi suçlardan 50 sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin, bazı kadınların adlarına da hesaplar açtığı, ahlaksız teklif yazılarının olduğu hesapları eskort sitelerine etiketlediği, bu hesaplarda hedefindeki itibarlı kadının adres ve telefon bilgisini paylaştığı iddia edilirken, bazı paylaşımlarına da devlet büyüklerini etiketlediği belirtildi. H.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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