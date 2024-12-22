İzmir’de kaynaklar boşa aktı: Söyleşilere 10 milyon

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, SGK borçlarına rağmen her yıl düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında yaptığı harcamalar yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcunu ödemedikleri için banka hesaplarına bloke konularak haciz işlemi başlatılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşi organizasyonları için yaptığı lüks konaklama ve ulaşım harcamaları toplamda 11 milyon 476 bin lirayı buldu.





HARCAMALARA ENGEL OLMADI

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yüksek borçları bulunan belediyelerin banka hesaplarına bloke konularak haciz işlemi başlatılmıştı. İzmir Büyükşehri Belediyesi de bu belediyelerden biriydi. Borcunu ödemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşi organizasyonları için yaptığı lüks konaklama ve ulaşım harcamaları toplamda 11 milyon 476 bin lirayı buldu.

Belediye, fuar kapsamında konuşmacıların konaklaması, ulaşımı ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar için büyük meblağlar ödedi. Harcamalar ise dikkat çekti. Etkinlikteki söyleşiler için toplam 1 milyon 566 bin 722 TL harcanırken, fuar süresince farklı otellere yapılan konaklama harcamaları, dikkat çeken bir diğer kalem oldu. Kaya Prestige Otel, İzmir Palas, Marriott Otel, Marla Otel ve İsmira Otel gibi tesislerde yapılan konaklama için toplamda 3 milyon 810 bin 630 TL ödeme gerçekleştirildi.





MOBİL TUVALETE SERVET HARCANMIŞ

7 adet karavan ve 2 engelli tipi mobil tuvalet için 803 bin 800 TL, ayrıca karavan tipi mobil tuvalet için 175 bin TL ödeme yapıldı. Toplam mobil tuvalet kiralama gideri ise 978 bin 800 TL oldu. Katılımcıların ulaşımları için ise 5 milyon 120 bin TL harcandı.



