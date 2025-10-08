İzmir'de kontrolden çıkan tır iki aracı ezdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü V.Y.’nin yaralandığı belirlendi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tırda ve 2 araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.