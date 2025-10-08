Eski eşi ile yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Olay, 5 Ekim Pazar günü saat 14.35 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hüseyin Özbahçe, eski eşi Fatma Kuru ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun Turanlı ile karşılaştı. Kamyon şoförü Özbahçe, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun Turanlı’ya saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçan Fatma Kuru’nun peşinden iş yerine girdi. Özbahçe, burada da Fatma Kuru’yu bıçakla yaraladı.







