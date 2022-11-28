Gündem İzmirde olaylı maç Altaylı taraftarlar yedi saat sonra stattan ayrıldı
İZMİR

İzmir'de olaylı maç: Altaylı taraftarlar yedi saat sonra stattan ayrıldı

Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altaylı taraftarlar, yaklaşık 7 saat sonra polis eskortuyla stattan ayrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İzmirde olaylı maç: Altaylı taraftarlar yedi saat sonra stattan ayrıldı
Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.

Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan’a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi. Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 7 saat statta bekleyen Altaylı taraftarlar, dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.

İzmir'de olaylı maç: Taraftarlar yedi saat sonra zırhlı polis araçları eşliğinde stattan ayrıldı
FOTOĞRAF 12
Title
Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.
Title
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı.
Title
Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu.
Title
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı.
Title
Ozan’a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.
Title
Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi.
Title
Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 7 saat statta bekleyen Altaylı taraftarlar, dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere alındı.
Title
Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.
Title
Title
Title
Title
İzmir'de olaylı maç: Taraftarlar yedi saat sonra zırhlı polis araçları eşliğinde stattan ayrıldı
Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken Altaylı taraftarlar, yaklaşık 7 saat sonra polis eskortuyla stattan ayrıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.

Çorum’da iki grup arasında silahlı çatışma: Polis aracına da kurşun isabet etti
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
İddiaya göre, İpekli Evler 52. Sokakta iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
Title
Çıkan tartışma sonucu A.E. bıçak darbeleriyle A.C.A. ise açılan ateş sonucu yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı çatışmanın arasında kaldı.
Title
Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşun ve saçmalar olaya müdahale etmek için bölgeye giden polis otosuna geldi.
Title
Kurşun ve saçmaların isabet ettiği polis otosunun camı patlarken, şans eseri polisler olayı yara almadan atlattı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.
Title
Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Title
Title
Çorum’da iki grup arasında silahlı çatışma: Polis aracına da kurşun isabet etti
Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Kavgaya giden polislerin aracına kurşun ve saçmalar isabet etti. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Petrol fiyatlarına Çin darbesi

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

​İzmir'de olaylı maç: Zırhlı araçlar eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.