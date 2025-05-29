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İzmir'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

19:2629/05/2025, Perşembe
AA
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Jandarma olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halinde bulunan otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan dört yaralıdan bir tanesi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde seyir halinde bulunan henüz plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Jandarma ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.



#İzmir
#Torbalı
#Silahlı Saldırı
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