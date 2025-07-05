İzmir'de yangınlar kontrol altında: Buruk sevinç

İzmir’de orman yangınlarıyla mücadele dün de devam etti. Vatandaşlar can havliyle hayvanlarını ve eşyalarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Çeşme'de 44,5 saat sonra sevindirici haber geldi. Ödemiş ve Buca’da ise alevler akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
Son dönemde artan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, geride kalan bir haftada çıkan 624 yangından 622'si kontrol altına alındı. İzmir’de orman yangınlarına müdahale dün de sürdü. Çeşme’deki yangın 44,5 saat sonra kontrol altına alındı. Buca ve Ödemiş’te ise canla başla mücadele eden ekipler alevleri akşam saatlerinde durdurdu.
7 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Ödemiş'te ormanlık alanda çıkan yangının 3. gününde de ekipler yoğun bir şekilde alevlere müdahale etti. Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edildi. Yangında tahliye edilen mahalle sayısı 7 oldu. Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü. Yaşlı kadınlara jandarma ekipleri ve vatandaşlar yardım ederken, çok sayıda kişi ev eşyalarını araçlarıyla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgede çok sayıda ev, bağ ve bahçe de zarar gördü. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
MÜJDELİ HABERİ BAKAN AÇIKLADI
Buca’da, 3 Temmuz’da iki inşaat işçisinin spiral makinesiyle demir kestiği sırada sıçrayan kıvılcımların çöpleri tutuşturması ve ardından alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın, gece boyunca etkisini sürdürdü. Rüzgârın şiddetiyle yayılan alevler, Sarnıç bölgesinden Kısıkköy’e kadar ilerledi. Aydın-İzmir Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 21:00'da yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
44,5 SAAT SONRA KONTROL
Çeşme’de önceki gün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan alevlerin Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'ne ulaştığı yangın, ekiplerin 44,5 saatlik müdahalesiyle 3'üncü gününde kontrol altına alındı.
12 İLDE 44 GÖZALTI, 10 TUTUKLAMA
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ildeki 65 orman yangınıyla yürütülen soruşturmalar konusunda bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran-04 Temmuz tarihlerinde 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili olarak, 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.