İzmir'de yangınlar kontrol altında: Buruk sevinç

Son dönemde artan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, geride kalan bir haftada çıkan 624 yangından 622'si kontrol altına alındı. İzmir’de orman yangınlarına müdahale dün de sürdü. Çeşme’deki yangın 44,5 saat sonra kontrol altına alındı. Buca ve Ödemiş’te ise canla başla mücadele eden ekipler alevleri akşam saatlerinde durdurdu.

Ödemiş'te ormanlık alanda çıkan yangının 3. gününde de ekipler yoğun bir şekilde alevlere müdahale etti. Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın bölgesindeki Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edildi. Yangında tahliye edilen mahalle sayısı 7 oldu. Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü. Yaşlı kadınlara jandarma ekipleri ve vatandaşlar yardım ederken, çok sayıda kişi ev eşyalarını araçlarıyla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgede çok sayıda ev, bağ ve bahçe de zarar gördü. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.