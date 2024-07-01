İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden 2 kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. Sanayi tipi bir tüpten kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre; 5 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını; olayla ilgili olarak da iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.