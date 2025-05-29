İzmir’in plajları da kirlilik alarmı veriyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yayımlanan İzmir Su Raporu, yalnızca içme suyu teminindeki sorunları değil, İzmir Körfezi ve çevresindeki yüzme alanlarının halk sağlığı açısından alarm verdiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, başta İzmir Körfezi olmak üzere Foça, Karaburun, Çeşme ve Çandarlı Körfezi gibi yaz aylarında binlerce kişinin denize girdiği bölgelerde bakteriyolojik kirlilik sınır değerleri aşıyor. Bakterilerde yağışlı dönemlerde yoğun artış görülürken, bu durum ciddi sağlık riskleri yaratıyor. Körfez'de yapılan ölçümlerde, bazı bölgelerde bu bakteri düzeylerinin sınırların oldukça üzerinde çıktığı kaydedildi.