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İzmir’in plajları da kirlilik alarmı veriyor

İzmir’in plajları da kirlilik alarmı veriyor

Merve Safa Akıntürk
04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

İzmir’in içme suyu kaynaklarında yaşanan kriz, şimdi de kentin en önemli yaşam ve turizm alanlarını tehdit ediyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yayımlanan İzmir Su Raporu, yalnızca içme suyu teminindeki sorunları değil, İzmir Körfezi ve çevresindeki yüzme alanlarının halk sağlığı açısından alarm verdiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, başta İzmir Körfezi olmak üzere Foça, Karaburun, Çeşme ve Çandarlı Körfezi gibi yaz aylarında binlerce kişinin denize girdiği bölgelerde bakteriyolojik kirlilik sınır değerleri aşıyor. Bakterilerde yağışlı dönemlerde yoğun artış görülürken, bu durum ciddi sağlık riskleri yaratıyor. Körfez'de yapılan ölçümlerde, bazı bölgelerde bu bakteri düzeylerinin sınırların oldukça üzerinde çıktığı kaydedildi.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Uzmanlar, kirli deniz suyuna temasın özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, yüzme alanlarında düzenli ve şeffaf su kalitesi ölçümlerinin yapılması, halkın bu konuda bilgilendirilmesi öneriliyor.



#İzmir
#Sağlık
#Kirlilik
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